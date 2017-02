‘El Temo’ presenta controversia en la SCJN contra Mando Único Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Blanco Bravo acusa al gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, de usar a la Policía con objetivos políticos.



La citada controversia constitucional fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tiene como fin fundamental revocar el convenio, el cual, a la fecha, se ha negado en devolver el control de la Policía del municipio: ‘el gobierno de Morelos no está haciendo nada para que’ autoridades ‘se fortalezcan, pero al gobernador eso no le importa’.

En estos años, el gobernador ha cambiado policías operativos a funciones administrativas, ha ejercido los recursos de seguridad de manera ineficiente, perjudicando las condiciones y equipamiento de nuestra Policía. El Mando Único no estaba, no está cumpliendo con la seguridad de la gente. No funciona y lo hemos visto, la gente lo siente, lo sabe”.

El ex seleccionado nacional añadió que el mandatario estatal ha designado a los policías de Cuernavaca para tareas que no son de su competencia, como guardias personales (escoltas y guaruras), los cuales, según palabras de Blanco Bravo, sirven para con los secretarios o diputados que hoy coadyuvan a las causas de Graco Ramírez. Esto es una traición a la gente. En vez de capacitar a los policías los manda a otros municipios o los pone a hacer cosas que no tienen nada que ver. Confié en el gobernador y se la entregué, pero me falló. La confianza que le tuve entonces hoy es decepción. Hemos pedido que nos regresen la policía municipal y el gobernador se ha negado”.

Finalmente, el funcionario de Cuernavaca puntualizó que está a la expectativa del fallo que emita la SCJN; exhorta a que se atienda su llamado, pues presenta argumentos ‘válidos’ y suficientes para generar la controversia constitucionalque ya se ocupó en transmitir.



elpais@imagenzac.com.mx CUERNAVACA, MORELOS.- Cuauhtémoc Blanco Bravo, leyenda del balompié nacional y edil de Cuernavaca, Morelos, aseveró ayer que presentó el pasado lunes 13 de febrero una controversia constitucional que pretende menguar la profundidad y efectos del convenio del Mando Único, el cual fue firmado por la administración estatal.Blanco Bravo acusa al gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, de usar a la Policía con objetivos políticos.La citada controversia constitucional fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tiene como fin fundamental revocar el convenio, el cual, a la fecha, se ha negado en devolver el control de la Policía del municipio: ‘el gobierno de Morelos no está haciendo nada para que’ autoridades ‘se fortalezcan, pero al gobernador eso no le importa’.El ex seleccionado nacional añadió que el mandatario estatal ha designado a los policías de Cuernavaca para tareas que no son de su competencia, como guardias personales (escoltas y guaruras), los cuales, según palabras de Blanco Bravo, sirven para con los secretarios o diputados que hoy coadyuvan a las causas de Graco Ramírez.Finalmente, el funcionario de Cuernavaca puntualizó que está a la expectativa del fallo que emita la SCJN; exhorta a que se atienda su llamado, pues presenta argumentos ‘válidos’ y suficientes para generar la controversia constitucionalque ya se ocupó en transmitir. Agregar a favoritos cuauhtémoc blanco

morelos

ayuntamiento de cuernavaca

controversia

scjn