El tobillo de Alexis Sánchez está ‘en pésimas condiciones’

El delantero chileno fue reemplazado al final de la derrota de Arsenal por 3-1 ante West Bromwich Albion, tras recibir un fuerte golpe en una jugada en el primer tiempo.

Se lastimó desde el primer golpe en el primer tiempo. Fue una entrada fea", dijo el técnico de Arsenal, Arsene Wenger. "Su tobillo está en pésimas condiciones. No debió haber jugado el segundo tiempo, pero insistió que quería salir a la cancha".

Sánchez marcó el único gol de Arsenal y generó las mejores situaciones para el equipo de Londres, que sufrió su cuarto revés en sus cinco últimos partidos por la liga Premier.



Wenger indicó que todavía no saben la magnitud de la lesión, pero afirmó que "si tiene el ligamento dañado, no jugará" con Chile el miércoles en Buenos Aires. La Roja también enfrenta a Venezuela el 28 de marzo en Santiago.



De confirmarse su baja, Chile no contará con sus dos referentes frente al equipo de Lionel Messi, ya que el mediocampista Arturo Vidal está suspendido para esa fecha.



Chile marcha cuarto en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2018, en el último puesto que otorga un boleto directo, un punto por encima de Argentina.



