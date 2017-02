El Trump más televisivo resurge en nominación de juez AP

El anuncio de Trump desde la Casa Blanca se realizó en horario de máxima audiencia, con todas las cadenas de televisión en abierto y por cable presentes, y con verdadero suspenso en torno a quién sería el elegido hasta el momento de la gran revelación, cuando Gorsuch y su esposa Louise salieron por una puerta a solicitud del conductor, o sea, el presidente.



"¿Fue una sorpresa?", preguntó Trump a los miembros de la audiencia y a los televidentes.



Las nominaciones de jueces a la Corte Suprema no suelen ser asuntos sorpresivos ni que se difundan en el horario de mayor audiencia, y el elegido del presidente normalmente se filtra a la prensa antes de los dos tengan tiempo de llegar al estrado. El martes, sin embargo, se alimentó la expectación, con los reporteros especulando entre dos aspirantes: Gorsuch, de Colorado, o el juez Thomas Hardiman, de Pensilvania.



Jim Acosta, de CNN, promocionó el evento como "la televisión de los reality shows llega a Potomac", el río de Washington DC. La cadena se aventuró a hacer un pronóstico en favor de Gorsuch momentos antes del anuncio, y no se equivocó.



"Mucho dramatismo todo el día a medida que el presidente y su equipo hacían crecer el suspenso", dijo Lester Holt, de NBC, que hizo a un lado su programación habitual en el horario de máxima audiencia para dejar paso al anuncio.



"Nunca hemos visto nada igual", dijo el periodista de ABC George Stephanopoulos.



El anuncio dio a Trump una oportunidad para distraer la atención pública de su polémica orden ejecutiva antiinmigración del viernes. El presidente restringió la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de siete países de mayoría musulmana, una decisión que copó titulares.



Tras cultivar el suspenso, el primer discurso del presidente a la nación en horario de mayor audiencia fue un asunto serio y formal. Trump evitó las improvisaciones al exaltar los antecedentes de Gorsuch y su filosofía judicial, al tiempo que señaló que con su nombramiento estaba cumpliendo una promesa de campaña.



Si se aprueba la nominación de Gorsuch, significará que los nueve magistrados del máximo tribunal del país habrán estudiado en Harvard o Yale, destacó Scott Pelley, de CBS News.



"Para los que llevan el conteo, ahora es Harvard 6, Yale 3", señaló Pelley.



