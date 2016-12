El viejo truco de agarrar cansado J. Luis Medina Lizalde

El equívoco se originó en el brutal desgaste impuesto a los legisladores y personal periférico por una programación despiadada de seis sesiones seguidas que serían la culminación del primer período ordinario de sesiones, renunciando a utilizar el tiempo legal disponible hasta el 30 del mes en curso y haciendo aprobar una serie de leyes de suma trascendencia sin la debida reflexión entre las que sobresale las que introducen el sistema estatal anti corrupción además de dictámenes reincidentes en la exoneración de los suertudos servidores públicos que habiéndoseles fincado responsabilidades resarcitorias el destino les bendijo con la vocación de tapadera de la clase gobernante amparada en la falta de firma de una ley declarada por eso inconstitucional en histórico litigio de la exgobernadora Amalia García Medina.



En lo referente a la relación con el poder legislativo Tello no gobierna diferente, las jornadas extenuantes culminadas al día siguiente son rutinas decembrinas aunque habrá que reconocer que la docilidad al Ejecutivo de la coalición oficialista ampliada no siempre se logra con tanta facilidad, basta recordar que el gobernador. Monreal tuvo que iniciar el año fiscal con el mismo presupuesto del año anterior debido a que la legislatura en turno le salió respondona y lo forzó a una negociación posterior que lo obligó a dar lo máximo como político, situación que esta vez no aconteció dada la facilidad con la que a la disciplina de los 16 que se le cuadran de entrada se le suman otros que encuentran más gratificación en dar aras de algunas veces de cal y otras de arena, haciendo de la componenda semi discreta su modus operandi.﷯



Que murmuren no me importa que murmuen﷯

Es extraño que la coalición oficialista ampliada no se preocupe por la deslegitimación del proceso en aras de su propio interés y del gobernante con votaciones a pedido.

La dictadura de la aritmética la pueden imponer guardando las formas ante la ciudadanía hipercrítica que en número creciente observa el desempeño legislativo, igual pueden lograr los mismos resultados de día que en madrugada, pero sin ese mensaje de clandestinidad que con ese proceder envían, ni modo que les inhiba el papel de los medios de comunicación cuando es notorio que al lado de los profesionales del periodismo pululan también quienes van por la nota de superficie desentendiéndose del fondo.

Los zacatecanos no tenemos representación popular, el Congreso local no está estructurado para cumplir su misión, la atrofia requiere de una reforma pactada entre las distintas fuerzas políticas y soportada en el debate informado de expertos y actores políticos, la clase política necesita dejar de reproducirse con sus dolencias y renovarse o seguirá hundiendo más el barco.

Hasta ahora la crítica a la dotación de dinero público al legislador para que los reparta como “gestión” se ha criticado como privilegio ofensivo y ciertamente lo es, pero el daño mayor no se reduce al envilecimiento clientelar de la práctica política, también se daña la la sociedad cuando al legislador lo aparta de su función al inducirlo a usar el tiempo en encuentros asistentes motivados por despensas, cobijas o juguetes sin que quede espacio para el estudio de leyes, de documentos, de interacción con autoridades.

﷯



Entre más distraídos mejor ﷯

El tiempo del legislador ordinario de los tiempos de las herramientas legislativas se consume en la búsqueda de a quien dar “ayudas sociales” en el acopio de constancias de tales “apoyos” para no ser víctimas del SAT y en el asegurarse que todo se “suba al sistema” a tiempo, no hay tiempo a veces ni para cumplir con las sesiones de comisiones obligadas por ley y mucho menos de estudiar los contenidos de la gaceta parlamentaria.

El Congreso no cuenta con personal calificado que asista a los diputados en temas hacendarios y presupuestales, el instituto de investigaciones legislativas ha sido saboteado al convertírsele en el proveedor de Secretario Técnicos de las comisiones y crecer sin atender requerimientos de perfiles indispensables para un la misión constitucional del Poder legislativo.

Esta vez la aprobación del paquete económico repitió la rutina, lo diferente sigue sin aparecer

Otra cosa es que se ignore el pasado.

Nos encontramos el lunes en El Recreo.

﷯



