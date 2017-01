El zacatecano Andrés Ávila debuta con el Atlas en Copa MX Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: El jugador es originario del municipio de Villanueva. (Cortesía) José Andrés Ávila De Santiago, quien con tan solo 18 años, 8 meses y 26 días se estrenó con el cuadro del Atlas vistiendo la playera 288 ante el conjunto del Puebla en cotejo correspondiente a la Copa MX.



Y aunque tal vez el momento no pudo ser redondo por la derrota del equipo 0-1 de los Zorros ante los camoteros, ese día quedará grabado en el jugador originario del municipio de Villanueva, quien nació el 1 de mayo de 1998, por ser el inicio de su carrera en el máximo circuito del balompié nacional.



El zacatecano entró de cambio al minuto 62 en sustitución de Carlos Treviño para ver actividad en los minutos restantes del cotejo y cumpliendo así un sueño que inició años atrás, en 2012, cuando llegó a las Fuerzas Básicas del equipo para integrase en la categoría Sub 15.



José Ávila se desempeña como mediocampista y para esta temporada también está registrado como jugador del cuadro Sub 20 de la institución rojinegra.



Es probable que lo tengamos sobre el Estadio Francisco Villa, toda vez que el equipo de Mineros comparte junto a Puebla y Atlas el Grupo 4 de la Copa MX y que los Zorros visitan el 1 de marzo a los zacatecanos. Este próximo marte Mineros visita a los Zorros en el Jalisco.



