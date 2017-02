Elba Esther Gordillo, contenta y sin sed de venganza: abogado Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista con Yuriria Sierra, para Grupo Imagen, el abogado mencionó que Gordillo tiene muy claras las connotaciones en las que se dio su detención, por lo que “más bien sale con sed de vida”. Ella estaba a la expectativa, estaba muy contenta, pero con la misma firmeza me dijo que era importante ser trasladada al domicilio, pero lo más importante es que se determine su inocencia”, comentó.

Del Toro resaltó que no se ha acreditado ninguno de los delitos que se le imputan a la ex lideresa magisterial: “no existe ninguna sentencia en su contra”.



Al ser cuestionado sobre el tiempo que pasó para obtener el beneficio de prisión domiciliaria, el abogado detalló que les “hicieron la vida cansada” y les “prolongaron de más la situación”, pero están satisfechos porque ya no hay argumentos que impidan el regreso a su hogar.

No tenemos ni la menor duda que lo que sigue es el traslado a su casa y creo que más que un gran logro jurídico, es un gran precedente para los adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas”, resaltó.



El Ministerio Público ya no puede presentar nuevos o distintos argumentos (…) ya quedaron declarados como infundados, quedaron totalmente anulados”, agregó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, informó que la ex lideresa magisterial está contenta tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que no cree que salga “con sed de venganza”.En entrevista con Yuriria Sierra, para Grupo Imagen, el abogado mencionó que Gordillo tiene muy claras las connotaciones en las que se dio su detención, por lo que “más bien sale con sed de vida”.Del Toro resaltó que no se ha acreditado ninguno de los delitos que se le imputan a la ex lideresa magisterial: “no existe ninguna sentencia en su contra”.Al ser cuestionado sobre el tiempo que pasó para obtener el beneficio de prisión domiciliaria, el abogado detalló que les “hicieron la vida cansada” y les “prolongaron de más la situación”, pero están satisfechos porque ya no hay argumentos que impidan el regreso a su hogar. Agregar a favoritos elba esther gordillo

abogados

prisión

venganza

méxico

snte