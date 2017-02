Elecciones Ecuador: Descontento por lentitud en el conteo final AP

A más de 24 horas de que terminaran los comicios, el Consejo Electoral ha entregado información del 90,74% pero en las últimas 12 horas sólo avanzó unos cuatro puntos en las cifras de votos escrutados. Hasta ahora, Moreno encabeza con 39,09% y le sigue Lasso con 28,39%.



El presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, dijo que completar el escrutinio llevará entre tres y cinco días, aunque garantizó la transparencia del proceso.



Lasso aseveró en rueda de prensa que ha denunciado a nivel nacional e internacional "un intento de fraude electoral en Ecuador". Previamente había señalado: "huele mal eso, ¿cómo se van a demorar tres días por un 12%? Ayer en media hora ya tenía escrutado el 12%", y advirtió que se busca "meterle mano al proceso electoral".



Por su parte, Moreno, vicepresidente del mandatario Rafael Correa entre 2006 y 2013, aseguró que "me ha llamado la atención a algún político perdedor que está llamando a la violencia". Y expresó que "eso no se lo puede tolerar, somos un país de paz, hemos aprendido a vivir en paz y queremos continuar así".



Horas antes había dicho que pese a su ventaja de no sumar la diferencia necesaria estaría listo para una segunda vuelta.



En medio de la incertidumbre provocada por las cifras, varios miles de simpatizantes de Lasso llegaron hasta el organismo electoral en la capital y soportaron estoicamente un fuerte aguacero mientras exigían transparencia en el conteo. Algunos cientos habían estado de vigilia la noche anterior. En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, también hay demostraciones similares pero de menor magnitud.



Para que un candidato gane en primera vuelta debe alcanzar más de 50% de los sufragios o al menos 40% y 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato rival. En caso de no darse ese resultado habrá una segunda ronda el 2 de abril.



Al revisar los resultados parciales, el analista y consultor político Santiago Nieto dijo a la AP que "el presidente Correa no está desgastado lo suficiente como para que el pueblo le dé la espalda" al explicar el triunfo parcial de Moreno.



El ama de casa Narina Jurado, de 50 años, dijo "estoy aquí para luchar con el pueblo porque se respete la democracia... Porque la patria surja libre y democráticamente". La mujer advirtió que planea quedarse en el lugar hasta que se conozcan los resultados oficiales finales.



Los gritos de "¡Fuera, Correa, fuera!", "¡Resultados ya!" y "¡No al fraude!" se escuchaban en medio del ondear de banderas ecuatorianas y del partido de Lasso en un ambiente crispado pero sin violencia. Los manifestantes bloqueaban una de las principales avenidas del norte de Quito y eran apoyados con bocinazos por los conductores de los vehículos que circulaban en las calles cercanas.



"Nos quedamos aquí hasta que sea respetada la voluntad popular. Si los resultados son limpios los vamos a reconocer, si no son limpios nos declararemos en desobediencia civil", dijo Andrés Páez, candidato a vicepresidente de Lasso, mientras participaba de la protesta frente al organismo electoral.



Los resultados favorables al postulante oficialista dejan entrever el bajo efecto que tuvieron las múltiples acusaciones contra su candidato a vicepresidente Jorge Glas. Según una denuncia del exministro de Energía Carlos Pareja, Glas conocía y aprobaba una trama de corrupción en la empresa estatal Petroecuador, lo que Glas ha negado.



