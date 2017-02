VIDEO Elemento de tránsito intimida a conductor Redacción

En el vídeo se puede apreciar que el efectivo esta en lado del copiloto de una unidad motriz, que se presume es del conductor agredido.



El oficial con voz fuerte le pregunta al chofer " ¿te sabes el reglamento de tránsito?" en reiteradas ocaciones.



Mientras que el chofer cuestionó el ¿porque le gritaba? y le pedía que se bajara de su unidad.



Luego de seguir intercambiando palabras se observa que el uniformado manotea y le dice "no me estés grabando" y se escucha como se empiezan a golpear y con esto termina la grabación.



Tras la situación el delegado Francisco Javier Pérez López, informó que la situación videograbada "al parecer" se presentó en el mes de diciembre.



