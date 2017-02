Eligen a Alejandro Enríquez para presidir la Coparmex Alejandro Castañeda

En entrevista para Imagen, Enríquez manifestó sentirse comprometido con la nueva encomienda donde buscará “agremiar y representar los intereses de las empresas en Zacatecas con un enfoque de transparencia.



“Para nosotros es muy importante sumar, pues algo que nos hace falta, no solo en Coparmex, sino en la sociedad es unidad y eso es lo que vamos a lograr”, expresó.



El nuevo presidente de la Coparmex mencionó que están en proceso los trámites para recibir la toma de nota y esperan que no exista ningún contratiempo ni inconformidades ya que todo se hizo con apego a los estatutos del organismo.



Explicó que uno de los mayores compromisos será representar al gremio de empresarial equitativamente y tener una relación adecuada con el gobierno para señalar lo bueno y lo malo. “La empresa es la generadora de riqueza, por lo que impulsaremos el crecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que todas nos importan”, enfatizó.



