#ElQueLaHaceLaPaga: Lo detienen por robo y su familia lo defiende

La historia comenzó 10 minutos antes sobre el camellón de la avenida que lleva a la Basílica de Guadalupe. El detenido es un ex reo, que aprovecha el tráfico para robar automovilistas que transitan por la zona.



En las imágenes se observa que el hombre cruza la calle, y cuando el tránsito está detenido se acerca y revienta el cristal de un auto. La mujer que iba en él intenta acelerar para escapar, pero no lo logra pues no cambia la luz roja del semáforo, el ladrón la persigue y finalmente concreta su robo.



El agente capitalino José Juan Camarillo, estuvo esa noche en el lugar y relata la forma en que aquel sujeto confesó el atraco.



Yo le pregunto que con qué lo rompe y me dice que con una bujía. Él me hace mención de tiene que hacerle como si fuera un jugador de béisbol con esa fuerza, tomando vuelo desde atrás…. Ya rompiendo el cristal intimidan y amenazan a la gente para que les den sus pertenencias lo que tienen a la mano”.



Tras cometer el robo, el delincuente escapa caminando pues vive a unas cuadras del lugar, sin embargo, ya era observado por las cámaras del centro de monitoreo de la Policía capitalina.



Con esta cámara nos indica que ya viene caminando quitado de la pena con la bolsa”, detalla Efraín Gutiérrez Barreto, policía capitalino.



"Se iba despojando de sus prendas, se viene quitando la gorra… se percata de la presencia e inmediatamente se echa a correr e ingresa a la vivienda con el número 54”.



Los agentes persiguieron al ladrón hasta una vecindad en donde buscó refugiarse para luego escapar, pero esa noche los policías no le permitieron huir.

"Nosotros vamos detrás de él. Lo que hace es correr hasta el fondo para buscar un punto donde brincarse. Llega aquí a este punto al área común de aquí de la vecindad, nosotros venimos corriendo tras él, cuando llegamos a este punto nos percatamos que ya está subiendo la barda, ya está tratando de brincar, ya va arriba de la maya ciclónica, nosotros del damos alcance y lo logramos bajar".

Una vez que los elementos ya habían logrado detener y esposar al delincuente, al salir de la vecindad, los agentes comenzaron a ser agredidos, por familiares del ladrón. "Aquí en el exterior de la vecindad es donde empieza el forcejeo, al quererlo subir salen femeninas salen masculinos y nos empiezan a agredir incluso con piedras palos, nosotros agarramos lo sujetamos, lo aseguramos lo subimos a la unidad y emprendemos la salida”.

Fueron 10 minutos los que tardaron los agentes en detener al hombre.



Aunque el delincuente tenía una pierna lastimada, por un disparo que había recibido dos semanas antes, seguía saliendo entre estos carros a buscar a su próxima víctima, observaba dentro de ellos y cuando veía algo que le gustaba, se lo llevaba.



Se llama Adrián "N", tiene 28 años y a pesar de lo que hizo para escapar, de que lo defendieron amigos, vecinos y hasta sus hermanas y primas, este ladrón finalmente fue encarcelado.





