Eluden Westbrook y Durant polémica en el Juego de Estrelas AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Reunidos como integrantes del equipo de la Conferencia del Oeste en el Juego de Estrellas de la NBA, los excompañeros del Thunder de Oklahoma City, hasta que Durant fichó con Golden State el pasado verano, sostendrán juntos una práctica el sábado y competirán como parte de un mismo bando el domingo.



Si alguno de los dos espera que sea un momento incómodo, particularmente después de la manera en que discutieron en un encuentro reciente de temporada regular, no lo mencionaron el viernes durante sus primeras comparecencias ante la prensa en el fin de semana de Juego de Estrellas. Quizá su negativa a abordar el asunto, no obstante en maneras considerablemente diferentes, lo dijo todo.



Durant fue cortante, ambiguo y en ocasiones crítico de los medios por prestar atención a cosas que no son importantes. Westbrook trató de cambiar de tema a la Semana de la Moda en Nueva York y sonrió un poco.



“¿Saben algo? La semana de la moda ha sido grandiosa. ¿Ya vieron la semana de la moda? ¿Han prestado atención a la semana de la moda?”, respondió Westbrook a la pregunta sobre Durant. “Hombre, hay muchas cosas atractivas en la semana de la moda. No puedo esperar las nuevas colecciones. Ha sido muy bueno”.



Durant usó un total de cinco palabras para responder a la primera pregunta sobre la oportunidad de jugar de nuevo con Westbrook: “Estoy emocionado de estar aquí”.



Poco después, Durant dijo de manera más directa, “No quiero hablar al respecto”.



En otras ocasiones, Durant se tornó filosófico, minimizando la importancia de discusiones contractuales, canjes o cuando las estrellas cambian de equipo.



“No son problemas de la vida real”, afirmó Durant.



redaccion@imagenzac.com.mx NUEVA ORLEÁNS/ AP.- Russell Westbrook y Kevin Durant dijeron muchas cosas, aunque absolutamente nada sobre el otro.Reunidos como integrantes del equipo de la Conferencia del Oeste en el Juego de Estrellas de la NBA, los excompañeros del Thunder de Oklahoma City, hasta que Durant fichó con Golden State el pasado verano, sostendrán juntos una práctica el sábado y competirán como parte de un mismo bando el domingo.Si alguno de los dos espera que sea un momento incómodo, particularmente después de la manera en que discutieron en un encuentro reciente de temporada regular, no lo mencionaron el viernes durante sus primeras comparecencias ante la prensa en el fin de semana de Juego de Estrellas. Quizá su negativa a abordar el asunto, no obstante en maneras considerablemente diferentes, lo dijo todo.Durant fue cortante, ambiguo y en ocasiones crítico de los medios por prestar atención a cosas que no son importantes. Westbrook trató de cambiar de tema a la Semana de la Moda en Nueva York y sonrió un poco.“¿Saben algo? La semana de la moda ha sido grandiosa. ¿Ya vieron la semana de la moda? ¿Han prestado atención a la semana de la moda?”, respondió Westbrook a la pregunta sobre Durant. “Hombre, hay muchas cosas atractivas en la semana de la moda. No puedo esperar las nuevas colecciones. Ha sido muy bueno”.Durant usó un total de cinco palabras para responder a la primera pregunta sobre la oportunidad de jugar de nuevo con Westbrook: “Estoy emocionado de estar aquí”.Poco después, Durant dijo de manera más directa, “No quiero hablar al respecto”.En otras ocasiones, Durant se tornó filosófico, minimizando la importancia de discusiones contractuales, canjes o cuando las estrellas cambian de equipo.“No son problemas de la vida real”, afirmó Durant. Agregar a favoritos russell westbrook

kevin durant

deportes

nba