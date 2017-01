Elvis y el primer concierto trasmitido vía satélite hace 44 años Excélsior

El 14 de enero de 1973 se transmitió por primera vez un concierto vía satélite, ‘Aloha from Hawaii Via Satelite’ presentó a Elvis Presley desde Honolulu a más de 40 países.



La idea fue de Thomas Parker, el manager de Presley, quien después de una visita de Nixon a China decidió que el mundo debería ver al famoso cantante interpretar sus éxitos, aunque fuera a través de la televisión, ya que era imposible ir a todas las ciudades del mundo.



En septiembre de 1972 en la ciudad de Las Vegas, Parker confirmó que ‘Aloha From Hawaii’ sería transmitido vía satélite a varios países de Asia, Europa y América.



La fecha elegida fue el 14 de enero y así ‘Aloha From Hawaii’ se convirtió en el primer concierto de un solista en ser visto gracias a la tecnología de los satélites.



Para el show, Elvis Presley utilizó un traje completo blanco con joyería incrustada e interpretó canciones como ‘Burning Love’, ‘I Can’t Stop Loving You’, ‘Hound Dog’, ‘Fever’, ‘I’ll Remember You’, ‘Can’t Help Falling in Love’, ‘Welcome to my World’, por mencionar algunas.



Los boletos que se dieron para el concierto del 14 de enero y el ensayo del 12 de enero no tuvieron ningún costo, se les pidió a los asistentes que pagaran lo que pudieran. Se recaudaron alrededor de 75 mil dólares, que fueron donados a la Fundación Lui Lee de Cáncer en Hawái.



De acuerdo a Elvis Presley Enterprises, la transmisión tuvo una audiencia de entre mil millones y mil 500 millones de televidentes que disfrutaron poco más de una hora de la música de Presley.



En 2006 se editó en un DVD especial ‘Aloha for Hawaii’ que contiene el concierto completo, el ensayo, imágenes de la llegada de Presley a Honolulu, la sesión que realizó después del concierto donde grabó cinco canciones para la versión que sería transmitida después en Estados Unidos ('Hawaiian Weeding Song', 'No More', 'Ku-U I-Po', 'Early Morning Rain' y 'Blue Hawaii') y las conferencias de prensa.



Elvis Presley no solo pasó a la historia como uno de los más grandes y legendarios personajes de la música, también se convirtió en el primero en transmitir en vivo una de sus presentaciones a diferentes puntos del globo.



Este concierto se convirtió en un referente para los avances tecnológicos de la época, con lo que se abrieron las posibilidades para que más agrupaciones y solistas tuvieran la oportunidad de transmitir sus conciertos a través de esta vía y dar a conocer su trabajo a nivel internacional.



