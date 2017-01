Embajadores y cónsules cierran filas contra el muro de Trump AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, dijo que ningún muro resolverá el problema migratorio de Estados Unidos.



Que se vea como un tema que desde luego afecta los derechos humanos de los migrantes, también tiene implicaciones económicas, y que se reconozca claramente que sus aportaciones no son solo para el país de origen, sino el país de destino. "Y desde luego también reconociendo preocupaciones de seguridad, la seguridad en las fronteras y facilitación de flujos, son temas que nos han interesado siempre, nosotros jamás hemos creído que los muros sirvan para esos propósitos”, dijo el diplomático.

Por su parte, el cónsul de México en Orlando, Florida, Juan Sabines, dijo que el muro no ayuda a la integración regional, es una ofensa, sin ningún sentido. "Es un tema del gobierno americano, no es un tema del gobierno mexicano, es algo que no nos quita el sueño, realmente lo importante son las políticas migratorias (…) Se me hace algo absurdo, por supuesto es absurdo, es una grosería, no, cuando ahorita escuchamos al secretario Osorio hablar a favor de la frontera sur”, dijo Sabines.

El embajador Luis Alfonso de Alba indicó que México promoverá en Washington, sede de la OEA, la defensa de los migrantes mexicanos y dejará en claro que los mexicanos en Estados Unidos no son delincuentes.



Es un pronunciamiento que desde luego responde a la realidad, no lo son, no son delincuentes, son personas que han contribuido grandemente al crecimiento y a la cultura de los Estados Unidos.



"Y el planteamiento en general que es el de protección, de promoción de los derechos de los migrantes y al mismo tiempo de un desarrollo de flujos ordenados, es un planteamiento que desde luego a hacernos eco en la OEA”, señaló el embajador Luis Alfonso de Alba.



Este miércoles concluyó la 28 Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, quienes recibieron en encuentros privados a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; y de la Marina, Francisco Vidal Soberón.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Embajadores y cónsules de México cerraron filas en contra del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, cuya construcción ratificó el presidente electo Donald Trump; los diplomáticos señalaron que el muro "es una grosería que no nos debe quitar el sueño" y ratificaron su defensa a favor de los migrantes mexicanos.El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, dijo que ningún muro resolverá el problema migratorio de Estados Unidos.Que se vea como un tema que desde luego afecta los derechos humanos de los migrantes, también tiene implicaciones económicas, y que se reconozca claramente que sus aportaciones no son solo para el país de origen, sino el país de destino.Por su parte, el cónsul de México en Orlando, Florida, Juan Sabines, dijo que el muro no ayuda a la integración regional, es una ofensa, sin ningún sentido.El embajador Luis Alfonso de Alba indicó que México promoverá en Washington, sede de la OEA, la defensa de los migrantes mexicanos y dejará en claro que los mexicanos en Estados Unidos no son delincuentes.Es un pronunciamiento que desde luego responde a la realidad, no lo son, no son delincuentes, son personas que han contribuido grandemente al crecimiento y a la cultura de los Estados Unidos."Y el planteamiento en general que es el de protección, de promoción de los derechos de los migrantes y al mismo tiempo de un desarrollo de flujos ordenados, es un planteamiento que desde luego a hacernos eco en la OEA”, señaló el embajador Luis Alfonso de Alba.Este miércoles concluyó la 28 Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, quienes recibieron en encuentros privados a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; y de la Marina, Francisco Vidal Soberón. Agregar a favoritos donald trump

muro

embajadores

cónsules