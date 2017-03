Emily Ratajkowski nada desnuda en playas mexicanas Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- A la modelo británico estadunidense Emily Ratajkowski nada le impide dorarse la piel y mucho menos dejar a sus fieles segudidores en Instagram con la boca abierta, tal y como ahora lo hizo al publicar una imagen mientras nada desnuda en las playas mexicanas.En Ia red social, la top model de 25 años una vez más dejó claro que tímida no es, que no se da baños de pureza y que en el Océano Pacífico encontró el escenario ideal para sentirse como Eva en el paraíso.Ratajkowski tituló su acuático desnudo como "La Sirena" y en tamn sólo cuatro horas ya suma más de 600 mil "Me Gusta" y 7 mil comentarios.La también incipente actriz deleitó a sus admiradores con una foto con un bikini verde, que tituló "Mañana" y en la cual presume su delgada silueta.

