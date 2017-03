Emiten alerta sanitaria por la circulación de lote falso de Ampicilina Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

( Excelsior )



( Excelsior )



( Excelsior )



( Excelsior ) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Se trata de Pentrexyl® Ampicilina presentación de 500 miligramos, el cual es regularmente recetado para el tratamiento de infecciones de bacterias en vías respiratorias, urinarias y gastrointestinales.



Por la circulación del medicamento falsificado, la empresa Bristol-Myers Squibb de México S. de R.L. de C.V. presentó una denuncia ante las autoridades sanitarias, con la finalidad de apoyar a que el producto apócrifo no caiga en manos de la población. "El producto presumiblemente falsificado ostenta el lote 3X02348 con fecha de caducidad SEP 2019, el cual no es reconocido como fabricado por Bristol-Myers Squibb de México S. de R.L. de C.V.”, especificó la Cofepris.

Derivado de esta situación, la Cofepris difundió la alerta sanitaria y se precisó que algunas de las características que pueden ayudar a la identificación del medicamento falso. "Recomienda a la población no adquirir ni usar el producto presumiblemente falsificado ya que puede generar un riesgo a la salud debido a que se desconoce el contenido de ingredientes, reacciones adversas, así como las condiciones sanitarias en las que fue fabricado”, indicó la Comisión.

Asimismo, solicitaron a la población que lo ha adquirido, que se comunique al 01 800 033 5050.



elpais@imagenzac.com.mx La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta para que la población se mantenga al tanto de la circulación de un medicamento de presunta fabricación apócrifa, ya que la empresa fabricante presentó una denuncia al respecto.Se trata de Pentrexyl® Ampicilina presentación de 500 miligramos, el cual es regularmente recetado para el tratamiento de infecciones de bacterias en vías respiratorias, urinarias y gastrointestinales.Por la circulación del medicamento falsificado, la empresa Bristol-Myers Squibb de México S. de R.L. de C.V. presentó una denuncia ante las autoridades sanitarias, con la finalidad de apoyar a que el producto apócrifo no caiga en manos de la población.Derivado de esta situación, la Cofepris difundió la alerta sanitaria y se precisó que algunas de las características que pueden ayudar a la identificación del medicamento falso.Asimismo, solicitaron a la población que lo ha adquirido, que se comunique al Agregar a favoritos ampicilina

alerta sanitaria

circulación

salud