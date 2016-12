Emiten recomendaciones por temporada invernal Redacción

El secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú; el director de Tránsito y Vialidad, Miguel Rivera Villa, y el director estatal de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alaniz, realizaron diferentes recomendaciones referentes.



Breña Cantú informó que, en esta temporada aumentan en un 20% los accidentes tanto de tránsito como en el hogar.



Pidió extremar precauciones con los niños y no descuidarlos en ningún momento pues, durante su estancia en casa durante la temporada vacacional, existe el peligro de contacto con calentones, chimeneas, agua caliente y juegos pirotécnicos.



Refirió que los Servicios de Salud de Zacatecas, en conjunto con otras instituciones, están aplicando 500 mil vacunas, y recomiendan abrigarse, cubrir boca y nariz, no asistir a lugares concurridos, cubrirse con el antebrazo al estornudar, lavar las manos y mantener el higiene personal, en ropa y entornos para prevenir enfermedades respiratorias.



En materia de accidentes de tránsito, las autoridades exhortaron a no conducir en estado alcohólico, utilizar el cinturón de seguridad, utilizar dispositivos de retención infantil, evitar usar dispositivos móviles de comunicación mientras conducen y no transitar con menores en la parte trasera de vehículos abiertos.



Caldera Alaniz habló del Plan Operativo Invernal 2016-2017, el cual trabaja con las diferentes unidades de protección civil municipales, y contempla tres objetivos: la prevención, el auxilio y la operación, así como la ubicación de los posibles refugios temporales y el material para equiparlos.



Para esta temporada, precisó, se esperan de 50 a 52 frentes fríos, mientras que las temperaturas más bajas se presentarán a finales del año y todo enero.



Refirió que las medidas de prevención son similares a las de los Servicios de Salud, enfocadas a prevenir muertes o accidentes por intoxicación, hipotermia o quemaduras.



Miguel Rivera Villa, titular de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, explicó que además de los operativos especiales que se implementan con motivo de la llegada de connacionales y turistas a Zacatecas, es recomendable revisar los vehículos antes de salir a vacacionar.



A fin de evitar más muertes por accidentes viales, Rivera Villa señaló son 10 los factores que intervienen en los accidentes de tránsito: la persona, el vehículo, el camino, la iluminación, el clima, la circulación, la visibilidad, la carga, la distancia y el tiempo.



