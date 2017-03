Emma Watson da la cara por una periodista y le limpia el rostro Excélsior

Compartir: Liga Compartir: La protagonista de Bella, en la cinta de Disney The Beatuty And The Beast, interrumpe una entrevista con una periodista española para borrarle una mancha de tinta en la barbilla



Durante una entrevista con motivo del próximo estreno de la versión cinametográfica de The Beauty And The Beast (La Bella y La Bestia), con el programa Pool Fiction (Movistar Estrenos), interrumpió la grabación para limpiarle una mancha de bolígrafo en el rostro a la periodista española.







En un momento de la grabación, cuando su compañero de reparto, Dan Stevens, que interpreta el papel de La Bestia, estaba hablando, Watson interrumpió y tras disculparse dijo "Tú lo harías por mí, así que yo lo voy a hacer por ti".



De inmediato se levantó y le limpió con los dedos una marca de tinta que la reportera tenía en la barbilla.



Tras dar la cara por su entrevistadora, Watson pidió a la maquillista un poco de corrector para la ya apenada periodista.



