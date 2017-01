Emmanuel Martínez, el estilismo es su pasión Redacción

Sus ideologías y maneras de pensar lo hacían parecer de todo, excepto estilista.



Emmanuel comenzó en el estilismo debido a los tiempos de ocio, y un día, mientras caminaba por las calles de Aguascalientes, ciudad donde laboraba, observó un anuncio sobre la apertura de una escuela de belleza, y ahí inició todo.



Martínez poseía talento, ya que siempre se rodeó de gente creativa, pero a los 21 años fue cuando se dedicó oficialmente a la profesión y poco a poco se reunió con especialistas en el ámbito.



Tuvo la oportunidad de continuar con la formación de su conocimiento en dos salones de belleza de la capital zacatecana, lugares donde aportó su visión.



Durante 10 años como experto en el tema conquistó el gusto y preferencia de cientos de mujeres y hombres, por lo que es el más solicitado en su negocio.



Su constante capacitación lo ha llevado a distintos lugares dentro del país como a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes, y en el extranjero a Madrid, España y África.



Las ganas de crecer lo motivaron a realizar su propio salón al que llamó Marrod beauty parlor and haircut-shop, el cual conserva una gran trayectoria al participar en diseño de imagen para revistas de modelaje, periódicos de sociales, reinas de belleza y personalidades importantes de todo Zacatecas.



El joven tiene una larga lista de habilidades, pues además de ser licenciado en Diseño de Modas, es tatuador y perforador.



En sus haberes también está un diplomado en cocina japonesa, por lo que es una persona multifacética.



El dedicado estilista expresó su deseo por crear una empresa para poder generar empleos, donde su principal objetivo sea, no solo beneficiarse él, sino también a los que desarrollen su capacidad, y forjar en ellos el amor por este arte para que su esfuerzo sea sincero.



