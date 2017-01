Emotiva carta de la UNAM llama a la reflexión ante la era Trump Excélsior

En la misiva la UNAM acepta que "México enfretna uno de los mayores desafíos de su historia", por lo que "la unidad de los mexicanos debe ser el arma más importante para enfrentar esta coyuntura".



Este es el mensaje completo de la máxima casa de estudios:



"México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. Desde su precampaña a la Presidencia de Estados Unidos de América, el señor Donald Trump ha mostrado actitudes intolerantes y discriminatorias, además de un profundo desconocimiento de las relaciones internacionales, su actitud, abiertamente hostil hacia los mexicanos, daña los intereses de nuestros connacionales que residen en aquel país.



Sus primeras acciones como gobernante van en contra de los principios del derecho internacional, amenazan la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano.



Ante esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de México hace un llamado a la unidad de los mexicanos, basada en la reflexión plural, la deliberación responsable y rigurosa de los problemas del país y la búsqueda de alternativas para fortalecer las instituciones con el fin de reorientar su desarrollo.



Es necesario tomar medidas que nos permitan superar los problemas que ya enfrentamos y que se agravarían con la cancelación del Tratado de Libre Comercio y la deportación de millones de mexicanos.



Es el momento de construir un país más fuerte, reestructurar su modelo económico y reorientarlo hacia el resto del mundo, no sólo hacia Estados Unidos. Debemos crear las oportunidades que hasta ahora no hemos sido capaces de generar, y que han forzado a tantos mexicanos a buscar mejores horizontes en el país vecino.



La unidad de los mexicanos debe ser el arma más importante para enfrentar esta coyuntura. Esperamos que el gobierno federal y el Congreso de la Unión sean consecuentes y tomen decisiones congruentes con el interés nacional y dignas de un país soberano.



En este momento se requieren acciones firmes, certeras, y apegadas a los principios de política internacional, producto de nuestra historia



En esta reflexión, será importante analizar nuestras fortalezas y debilidades como país para replantear nuestra posición en el contexto internacional. Debemos acercarnos más a los países hermanos de Latinoamérica, y al resto del mundo.



Debemos unirnos a los amplios sectores de la sociedad estadunidense que están en desacuerdo con las acciones de su presidente. Mención especial merece, en este sentido, la actitud digna y valiente de las autoridades de los estados y de las “ciudades santuario”. También es necesario que el país se prepare para acoger a aquellos estudiantes mexicanos que puedan verse obligados a salir de Estados Unidos.



Convocamos a los universitarios, desde la amplia gama de perspectivas disciplinarias que nos caracterizan, a todos los mexicanos y a la comunidad internacional a participar en un diálogo permanente que analice las acciones y soluciones concretas a los problemas que derivan de la actual coyuntura.



La Universidad Nacional Autónoma de México refrenda su compromiso con la nación y su voluntad inquebrantable de contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos. Convocamos a los universitarios, desde la amplia gama de perspectivas disciplinarias que nos caracterizan, a todos los mexicanos y a la comunidad internacional a participar en un diálogo permanente que analice las acciones y soluciones concretas a los problemas que derivan de la actual coyuntura.



Es urgente superar la emergencia, sentar las bases de una estrategia de largo plazo para reducir la pobreza y la desigualdad, así como fortalecer la cohesión social y el respeto a los derechos humanos. Esa es la mejor forma de construir un país más fuerte y menos vulnerable a situaciones como la que hoy enfrentamos.



Por mi raza hablará el espíritu"



