Empata Mineros ante Juarez FC

Desde el inicio del partido Mineros se apoderó del esférico para tomar el control del partido e inclinar la balanza en contra de Juárez que esperó pacientemente los ataques rojos.



Al minuto 14 llegó la primera atajada importante de Iván Vázquez, arquero de los Potros, que evitó el primer tanto para los locales y ahogar el grito de gol por parte de la afición.



El tiempo siguió su curso con la misma dinámica: Mineros bombardeando el área rival con Cuevas y Mazcorro, pero la saga juarense supo mantener la postura y así llevarse el 0-0 al final del primer tiempo.

Los últimos 45 minutos fueron un contraste al primer tiempo, Juárez salió con mentalidad renovada y comenzó a atacar al equipo rojo que supo contener los ataques visitantes.



Ricardo Rayas ante los ataques visitantes sacó a Mazcorro para estrenar ante la afición a Joaquín Martínez y así meter más dinamismo al partido.



El arquero Franco Torgnascioli se convirtió en héroe tras detener varios disparos peligrosos del equipo visitante que no cedió espacios a Mineros.



El silbante Jesús Mendiola al 92' marcó el final del partido que concluyó con un empate en el marcador de 0-0 y con un empate Mineros se presentó ante su afición.



