Empezamos a renegociar el TLC: Trump; Peña y Trudeau unen esfuerzos

“Nos reuniremos con el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) y con el presidente de México (Enrique Peña Nieto) y comenzaremos las negociaciones” sobre el TLCAN, expuso ayer en la Casa Blanca.



“México ha sido formidable y el Presidente sorprendente. Creo que vamos a tener muy buenos resultados para México, para EU, para todos los involucrados”, aseguró también.

En tanto, vía telefónica, el presidente Enrique Peña Nieto y el premier canadiense, Justin Trudeau, acordaron sumar esfuerzos para “continuar impulsando la integración económica de América del Norte”.



Reunión con Peña, para renegociar TLC: Trump



El Presidente de EU asevera que además se hablará de inmigración y seguridad fronteriza.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que comenzará a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo canadiense Justin Trudeau con quienes tiene previsto reunirse pronto. “Nos reuniremos con el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) y con el Presidente de México (Enrique Peña Nieto) y comenzaremos las negociaciones relacionadas con el TLCAN”, declaró.

En un acto en la Casa Blanca, en el que juraron sus cargos varios altos funcionarios nombrados por Trump, el presidente confirmó su intención de renegociar el TLCAN con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, al que recibirá el 31 de enero, y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien también prevé reunirse pronto.

“Vamos a empezar las negociaciones que tienen que ver con el TLCAN”, dijo Trump sobre su próxima reunión con Peña Nieto, con el que agregó, también hablará de “inmigración” y de “seguridad en la frontera”.

La renegociación del TLCAN fue una de las promesas de Trump durante la campaña electoral. “¿Alguien ha oído hablar del TLCAN?”, bromeó Trump. “Dirigí una campaña basada en algo del TLCAN, pero vamos a empezar a renegociar sobre el TLCAN, la inmigración, nuestra seguridad en la frontera”, precisó.



“México ha sido de verdad formidable y el Presidente (Enrique Peña Nieto) ha sido verdaderamente sorprendente, y creo que vamos a tener muy buenos resultados para México para “Estados Unidos y para todos los involucrados”, indicó Trump.

En la agenda para los cien primeros días de su gobierno que Trump presentó antes de las elecciones, ya decía que entre sus prioridades estaba la renegociación de Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales.



Trump también prometió durante la campaña electoral que iba a construir un muro en la frontera con México y que iba a deportar a once millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos mexicanos.



Trump prometió durante la campaña electoral que México pagaría por el muro. Ahora dice que Estados Unidos adelantará el dinero para construirlo más rápido y que México lo reembolsará después. El gobierno mexicano ha dejado claro que no pagará el muro.



El sábado pasado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, adelantó que Peña Nieto, a quien calificó erróneamente de “primer ministro”, se reunirá con Trump el 31 de enero.



En ese encuentro los dos líderes hablarán de “comercio, inmigración y seguridad”, según dijo el nuevo portavoz de la Casa Blanca.



Expertos en comercio, académicos y funcionarios gubernamentales dicen que Canadá y México también buscarán duras concesiones y que la tasa de arancel cero del TLCAN será extremadamente difícil de modificar. Cualquier renegociación posiblemente tome varios años, afirman.



