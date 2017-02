Empieza la guerra por el impuesto ecológico Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello y las trasnacionales por el impuesto ecológico. De hecho, son tres firmas las involucradas: Goldcorp, presidida por David Garofalo; Peñoles, al mando de Sergio Fernando Alanís, y Grupo Modelo, comandada por Ricardo Tadeu.



El viernes se hizo público el juicio de amparo iniciado por el Sindicato Nacional Minero Frente de Carlos Pavón Campos. Ese mismo día habrían hecho lo propio Grupo Modelo y Goldcorp.



Por lo que se sabe, Peñoles y Fresnillo PLC del Grupo BAL de Alberto Bailleres lo harían hasta que la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Jorge Miranda les requiera el pago del impuesto. En tanto, el sindicato les hará la tarea.



Explican expertos que las subsidiarias del Grupo BAL no entraron de inmediato al litigio por el impuesto ecológico para no asustar a sus inversionistas. Las mineras cotizan en las bolsas de valores de México y Londres y reconocer un pasivo contingente de mil millones de pesos podría generar el retiro de accionistas.



Sin vela en el entierro

El juicio de amparo iniciado por el sindicato Frente –anticipan abogados de la Coordinación General Jurídica que encabeza Jehú Edui Salas– es improcedente a todas luces. Y es que en este litigio los trabajadores carecen de interés jurídico. En palabras llanas: no tienen velo en el entierro.



Criterios de la Suprema Corte de Justicia lo determinan claramente. En su tesis “aislada común” I.6º.A.3K, rechaza que el sindicato y los trabajadores se consideren terceros interesados. Se refiere al juicio de amparo iniciado por una empresa para combatir la negativa de la Secretaría de Hacienda para descontar de la base gravable de utilidades el monto dedicado al reparto de utilidades.



Esta tesis –según los jurisconsultos del equipo de Salas Dávila– se fortalece con el decreto gubernativo expedido por el gobernador Tello. Con ese decreto –explicó la secretaria de Gobierno, Fabiola Torres– la Sefin devuelve a la empresa 10% del impuesto ecológico para salvaguardar el reparto de utilidades para los trabajadores.



El ecológico, ya pinta

Y mientras una empresas –las multinacionales– pelean contra el impuesto ecológico, otras –las locales– lo han aceptado con criterios solidarios, comentan en la Subsecretaría de Ingresos que maneja Ricardo Olivares.



En la recaudación de enero –puntualizan– se recibieron casi 250 millones de pesos. Y el impuesto ecológico “pintó” con 50 mil pesos de varias empresas pequeñas.



Empero –festejan– en el transcurso de febrero habrían pasado a cumplir con esa obligación varias compañías grandes. Entre ellas destacan la minera Capstone Gold y Cesantoni, de Yaco Reimers.



Pies de barro

En Zacatecas no todo mundo está a favor del impuesto ecológico. Economistas de la UAZ consideran que el gravamen creado por Alejandro Tello tiene un alto costo político, no sólo en local, también en el escenario nacional. Y hasta en el internacional.



Consideran que los 2 mil 300 millones de pesos que Jorge Miranda espera recaudar del impuesto ecológico bien podría obtenerlos con un programa de austeridad eficiente, en dependencias y programas donde la obesidad permitiría recortes sustanciales de gasto.



Este año –argumentan los contables– el estado recibirá 35 mil millones de pesos, más extraordinarios. Fácilmente la caja registradora podría contabilizar 50 mil millones de pesos.



Con esa suma –insisten quienes saben de números– el gobierno de Tello, sin bajarse los salarios, porque es una chabacanería anticonstitucional, podría lograr ahorros y economías de al menos 5 mil millones de pesos.



La semana pasada, Tello recibió el espaldarazo de los presidentes municipales encabezados por Judit Guerrero, José Haro y Enrique Flores, de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe. Y en su despacho recibió a Julio César Nava de la Riva, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que le manifestó su apoyo institucional.



Sin embargo, varios de esos apoyadores, en lo cortito, aclaran: “Una cosa es apoyar al gobernador Tello y otra apoyar temas indefendibles, como el impuesto ecológico, que tiene pies de barro”.



Presidente desaparecido

Y en medio de la crisis que viven los migrantes por las políticas perrunas de Donald Trump, ¿dónde está José Juan Estrada?, inquieren migrantes de la Federación de Clubes Zacatecanos (FCZ) del Sur de California que preside Jorge Esaúl Ortiz.



En todas partes del país –lamentan– se preparan para recibir a sus deportados. Y para ofrecerles condiciones dignas para su reinserción social y oportunidades de trabajo.



“¿En Zacatecas hay un programa en ese sentido?”, preguntan.



Y no son pocos los paisanos de la FCZ que también preguntan qué hace su presidente Jorge Esaúl Ortiz. Porque hasta del portal de internet de la federación está desaparecido. Sigue acaparando espacios Omar Martínez Escobedo. Incluso a los recién llegados el expresidente es quien les ofrece un mensaje de bienvenida.



Dinero de corruptos

La mano dura contra los corruptos y contra todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado, es otra asignatura que el gobierno de Alejandro Tello ha quedado a deber a sus electores.



De aplicarse la ley a rajatabla –opinan en la Comisión de Vigilancia que preside el “primo incómodo” Arturo López de Lara– las arcas estatales y municipales podrían recuperar, al menos, 500 millones de pesos de recursos públicos desviados a los bolsillos de colaboradores deshonestos del equipo de Miguel Alonso.



En Veracruz –destacan– el panista Miguel Ángel Yunes apretó y ya logró el reembolso de mil 250 millones de los muchos que se llevaron Javier Duarte y su runfla.



Medidas anti Trump

En tanto los políticos oportunistas –Enrique Ochoa y Ricardo Anaya incluso fueron hicieron una excursión a Estados Unidos– se desgañitan gritando su amor por los migrantes y juran defenderlos de las villanías del maldito Donald Trump, el senador Pepe Olvera, más práctico, propone una estrategia que, pulida, impediría que el presidente de Estados Unidos mordisqueara las remesas de los paisanos.



El priísta, menos demagogo, reaccionó pronto a la iniciativa del legislador republicano Mike Rogers para gravar con un impuesto de 2% el envío de remesas a México. El año pasado, en total, ascendieron a 26 mil millones. Los zacatecanos envían a sus familias 500 millones de dólares anualmente.



La idea de Olvera, planteada en el Senado con apoyo de su líder Emilio Gamboa, consiste en contratar una empresa de factoraje, preferentemente mexicana –podría crearse, si es necesario; hay empresarios audaces y que conocen el negocio, como Filemón García, dicen priístas– para que reciba las remesas en Estados Unidos, en dólares, y las pague en pesos, en México, a los familiares de los paisanos.



Un mecanismo de esa naturaleza –dice Olvera– implicaría un ahorro para los migrantes zacatecanos de 200 millones al año. Esa sería la cuota a la que los obligaría Trump para levantar su muro, cuya construcción iniciaría en septiembre, con un costo aproximado de 12 mil millones de dólares.



La idea del factoraje –aclara Olvera– tiene que pulirse. Los expertos deben participar y opinar. Actualmente los migrantes pagan de 7 a 8 dólares por cada 300 dólares que envías. Y la intención de Trump de encarecer las remesas es una canallada. Es tener muy poca… consideración con la gente que contribuye con trabajo honesto al desarrollo de Estados Unidos.



Se desmorona la mafia

Tenía que suceder, tarde o temprano.



Hasta las mafias más poderosas se derrumbaron: Al Capone, en Chicago; La Camorra, de Italia; los cárteles de Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo y los hermanos Ramón y Benjamín Arellano, entre otras.



La otrora poderosa organización sindical del gremio minero empieza a desmoronarse. Los obreros despiertan. Ya se dieron cuenta que han sido y los siguen usando como borregos para beneficio económico de líderes corruptos.



Napoleón Gómez Urrutia tiene sus días contados. Y le seguiría Carlos Pavón. Y es que los mineros están ciertos que los sindicatos Nacional de Trabajadores Mineros y Nacional Minero Frente sólo sirven para que sus dirigentes, manipulando a la gente, hagan negocios.



En la Minera Carbonífera Río Escondido la Junta Federal de Conciliación concedió la titularidad del contrato colectivo al nuevo Sindicato Nacional Democrático Minero (SNDM) que lidera Sergio Medina. Según el recuento, de mil 430 obreros, mil 100 son democráticos y sólo 127 son leales a Napito.



El SNDM ya tiene 14 mil mineros afiliados de 10 secciones. Y van a “la toma de Zacatecas” –advierten expertos–.



Al interior del Sindicato Frente –trascendió– muchos trabajadores buscan respuestas a sus preguntas. Una tiene que ver con el reparto de utilidades que tanto dice defender Pavón.



Peñoles de Fresnillo tendría una bolsa de 96 millones para repartir. A cada uno de los mil 100 trabajadores del Sindicato Frente –no todos los 2 mil 200 obreros de esa mina son de ese sindicato– las corresponderían alrededor de 88 mil 500 pesos. Empero, algunos cobrarían entre 20 mil y 30 mil pesos.



Pavón y su directiva –anticipan mineros– tendrán que explicar el por qué de la diferencia. Y del trato privilegiado de algunos si todos por igual accedieron a bloquear la carretera en protesta por el impuesto ecológico.



Retazo con hueso



El bueno y los malos

La presidencia de Guadalupe –corrigen priístas de la vieja guardia– no la construyó el finado Carlos Chacón. Lo que sí hizo cuando gobernó ese municipio –precisa– fue estrenarla. Quien gestionó la compra del terreno y la obtención de recursos y autorización del entonces gobernador Genaro Borrego, fue el también priísta Rogelio Hernández Quintero, quien en dos ocasiones presidió el ayuntamiento. La primera para sustituir a Hugo Humberto Uranday, a quien José Guadalupe Cervantes tumbó, fastidiado por su mal gobierno. Y la segunda paras relevar a Gabriel Rodríguez, cuya destitución, por la misma causa, fue promovida por Borrego Estrada.



Parte de la herencia

Fernando Tovar y de Teresa, hermano y heredero del recién fallecido Rafael Tovar, secretario de Cultura del gobierno de Enrique Peña, deberá enfrentar el proceso penal que inició en Zacatecas, por presunto despojo el arquitecto Álvaro Ortiz. El tercero de los Tovar fue conminado por la Procuraduría de Justicia, de Francisco Murillo Ruiseco, para que venga a Zacatecas y convenga una conciliación con el demandante. De no haber acuerdo, la Procuraduría –y así se lo indicó en el citatorio– turnará la carpeta a un juez para que se le vincule a proceso. El meollo del caso es el apartamento superior ubicado en la parte frontal del Hotel Jobito.



Populismo desbordado

En el colmo del populismo, la Morena de El Peje Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente de la Ciudad de México no pagar el incremento del impuesto predial al gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera. Liquiden la misma suma que en 2016 y en 2018, cuando Morena gobierne, la diferencia y los recargos serán condonados. Ante tal irresponsabilidad de César Cavioto, coordinador de la bancada morenista en la Asamblea de Representantes y operador en jefe de Ricardo Monreal, Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México presentó una denuncia en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.



Negocios subterráneos

La contienda por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México está muy anticipada. En todos los partidos ya salieron gallos, pero el exgobernador Ricardo Monreal, jefe de la Delegación Cuauhtémoc, es quien marcha en la vanguardia. De su partido le disputan la candidatura Martí Batres y Claudia Sheinbaum, pero es poca la sombra que le hacen. En el PAN despunta la aguerrida y malhablada Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo, quien acusa a Monreal de tener negocios turbios con Miguel Mancera, porque éste le pasa recursos presupuestales por debajo de la mesa.



Cuchillo limpio

En julio o agosto será la renovación de dirigencias en el PRD. Se van Alejandra Barrales, mandamás nacional y todos los estatales y municipales, entre ellos Arturo Ortiz Méndez. En Zacatecas algunos de los posibles candidatos serían Iván de Santiago, Eleuterio Ramos y Felipe Pinedo. Y son quienes tendrían más posibilidades reales. De Santiago sería postulado por el bloque de corrientes que apoyó a Rafael Flores en la elección de gobernador: Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol e Izquierda Democrática, aunque el jefe apache de ésta en Zacatecas es Ramos, el exalcalde de Valparaíso. El proceso interno del PRD lo organizará el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova y sería mediante voto libre y universal. Es decir, a cuchillo limpio.



Discurso pegador

Brigadas de todos los suspirantes del PRD recorren los 58 municipios para afiliar y reafiliar a quienes se dejen. Actualmente el padrón de activos asciende a 40 mil. Con el programa de reclutamiento esperan sumar a otros 20 mil. Iván de Santiago, según trascendió, lleva un discurso que deja muy mal parado al actual presidente Arturo Ortiz. Dice que al partido le ha faltado respetar su institucionalidad, se han ignorado a los cuadros jóvenes y es urgente un gran pacto interno entre todas las tribus, un pacto incluyente que privilegie a las caras nuevas y permita una mayor comunicación e interacción con la dirigencia nacional.



