Empleos y utilidades peligran por impuesto ecológico: Pavón

Indicó que derivado de esta alza en impuestos para el sector, los trabajadores están en riesgo de no recibir utilidades e incluso, de la pérdida de empleos.



Pavón Campos detalló que anteriormente se les ofreció la contratación de espacios dentro de la administración estatal, pero rechazó la asignación como recaudador de rentas para ser congruente con esta inconformidad.



El exedil refirió que el gremio fue golpeado con la aplicación de este impuesto sin que se les advirtiera por parte de los legisladores locales, a quienes apoyaron en su momento para que llegaran a dichos espacios.

Insistió que el sector se mantiene molesto en particular con las diputadas Norma Castorena y Guadalupe Flores, a quienes pedirán rindan cuentas a los mineros.



El integrante del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico El Frente ejemplificó que con la aplicación del impuesto Minero, no se logró un cambio significativo en la infraestructura del municipio ni se dio seguimiento a los proyectos que los trabajadores de esta actividad promovieron ante las autoridades.



Consideró que es posible que la situación se repita con la aplicación del impuesto que se promovió en la administración estatal.



También pidieron información a las autoridades municipales sobre la aplicación del recurso.



