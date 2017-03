Empresa migrante sube como espuma; iniciaron cuatro, hoy emplean a 15 Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Fábrica de látex instalada en León ofrece empleo a los deportados por Trump “El inicio fue muy complicado, pero este producto ha tenido bastante aceptación. Hay que estudiar y trabajar muy duro. Simplemente en ventas, de 2014 a 2015 hay una diferencia al alza de 400%. Esto demuestra que la empresa va marchando”.

La espuma de látex se utiliza en la industria cosmética y para fabricar fajas reductoras, cojines, guantes de portero y de box, entre otras cosas.



Migrantex es una empresa que inició con cuatro personas. Hoy da empleo a 15 y el proyecto busca crecer en la comunidad rural de San José del Clavel, León.



Barroso rechaza el prejuicio que existe sobre los migrantes, que no son personas de perfil rural y sin educación. Porque tanto él como sus socios tienen altos niveles académicos. Él, por ejemplo, es maestro en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad del Norte de Illinois.



En Estados Unidos conoció a otros paisanos, con quienes organizó el Club de Emprendedores de Guanajuato. Todos bilingües y académicamente instruidos. “La idea la teníamos clara: buscar y capitalizar oportunidades de inversión, porque queríamos canalizar el impacto de las remesas en nuestras comunidades de origen, y así hacer la diferencia en la vida de la gente”.

A sus 36 años ya concretó el proyecto ideado con sus socios con apoyo de los gobiernos estatal y federal, bajo el esquema Tres por Uno.



Su idea es generar los empleos suficientes para comunidades rurales cercanas a la empresa. Incluso, Migrantex daría empleo a los guanajuatenses deportados por Trump. “Migrantex es una empresa rentable, pero estamos comprometidos con una cosa: con la generación de empleos. Vamos a contratar a la gente que sea deportada por las políticas de Donald Trump, no nos vamos a dejar”.

Con empeño Jorge Barroso se fue de Guanajuato a los 22 años como estudiante y vivió en los suburbios de Chicago, donde durante 12 años estudió el bachillerato, la licenciatura y una maestría en Ciencias Políticas y Administración. El guanajuatense trabajaba como mesero para mantenerse.

Por sus buenas calificaciones y jugando futbol logró becas para concluir sus estudios en la Universidad del Norte de Illinois.

Originario del municipio de Romita, Barroso también es un activista que lucha por los derechos de los mexicanos en EU, principalmente con la Oficina de Atención al Migrante Guanajuatense.



elpais@imagenzac.com.mx LEÓN.- Migrantex es la empresa que Jorge Barroso Segoviano fundó hace tres años, cuando regresó a México. Ahí fabrica espuma de látex, básica en la industria del calzado que también es utilizada en artículos deportivos y hasta en colchones.La espuma de látex se utiliza en la industria cosmética y para fabricar fajas reductoras, cojines, guantes de portero y de box, entre otras cosas.Migrantex es una empresa que inició con cuatro personas. Hoy da empleo a 15 y el proyecto busca crecer en la comunidad rural de San José del Clavel, León.Barroso rechaza el prejuicio que existe sobre los migrantes, que no son personas de perfil rural y sin educación. Porque tanto él como sus socios tienen altos niveles académicos. Él, por ejemplo, es maestro en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad del Norte de Illinois.En Estados Unidos conoció a otros paisanos, con quienes organizó el Club de Emprendedores de Guanajuato. Todos bilingües y académicamente instruidos.A sus 36 años ya concretó el proyecto ideado con sus socios con apoyo de los gobiernos estatal y federal, bajo el esquema Tres por Uno.Su idea es generar los empleos suficientes para comunidades rurales cercanas a la empresa. Incluso, Migrantex daría empleo a los guanajuatenses deportados por Trump. Agregar a favoritos migrantes

empresa

méxico

empleo