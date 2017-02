Empresarios piden respaldo ante la inseguridad Marcela Espino

En días pasados, empresarios de El Mineral buscaron acercamiento con autoridades estatales, mediante el gobierno municipal a fin de solicitar su respaldo ante situaciones que ponen en riesgo su integridad.



El alcalde José Haro de la Torre dijo que el tema se trató en los Grupos de Coordinación Local del estado y municipio.



En respuesta, se expuso que la gestión para la asignación de un centenar de elementos de esta corporación, para que refuercen las medidas de seguridad en el municipio es permanente.



Explicó que el tema que ha limitado la llegada es el término en el arreglo del inmueble que ocuparán y que es propiedad del gobierno del estado, se reservó la ubicación del sitio.



Mencionó que se trata de una alternativa para que utilicen un espacio que no represente una inversión grande para el estado y municipio, que limite otras acciones.



Por el momento, no se tiene un plazo para que los elementos lleguen al municipio, pero se pretende que sea a la brevedad.



Prioridades

En materia de la ejecución del recurso que se recaude por concepto del Impuesto Ecológico, el presidente municipal dijo que no se han planteado proyectos concretos para El Mineral.



Sin embargo, entre las prioridades se encuentran el acondicionamiento del relleno sanitario y la inversión en bulevares.



Con respecto al relleno, el primer edil refirió que se encuentra a su máxima capacidad y sin un control que permita que no se genere un foco de contaminación, pues recientemente se encontró que hay residuos de materiales de hospitales y de otro tipo que no están permitidos para su desecho en el inmueble.



Afirmó que sería un tema prioritario, pero a la vez complicado por los procedimientos federales que implica para su manejo.



Apertura

El alcalde expresó con respecto a la ejecución de recursos del Fondo Minero, que no tiene inconveniente en que empresas mineras o particulares soliciten una revisión a la Auditoría Superior de la Federación.



Expuso que en particular en la instalación de las lámparas que se colocaron en la cabecera municipal con dicho presupuesto no se han encontrado irregularidades en la asignación del dinero, no así, en la operación de los equipos que resultaron más costosos.



Cambio en estancias

Haro de la Torre aseguró que como parte de los cambios en la administración que encabeza, las estancias de adultos mayores quedarán a cargo de DIF Municipal, por lo que en próximos días se realizará una entrega recepción entre la Dirección de Desarrollo Social y dicha instancia.



Expuso que esta modificación no interfiere en la atención que se presta a los adultos mayores, pues se reforzará con presupuesto.



