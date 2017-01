En 2016 dijeron adiós a 47 burócratas Marcela Espino

El objetivo es disminuir la nómina “abultada” que se recibió en el gobierno local y hacer más eficiente el desempeño de los funcionarios públicos.



Juan Frausto Cruz, responsable del Área Jurídica de la Jefatura de Gabinete, explicó que en estos casos, ya no se renovó el contrato a los trabajadores.



Consideró que tomaron las medidas pertinentes para evitar que las personas recurran a algún proceso legal en contra de la administración.



La medida continuará en los departamentos a fin de disminuir la nómina existente, que se recibió con mil 749 trabajadores.



El funcionario municipal dijo que se trata de un trabajo de la Coordinación de Recursos Humanos, en donde previamente se evaluó la función de los empleados en las diferentes áreas para determinar que no se les renovaría el contrato.



La valoración se aplicó en todos los departamentos y direcciones a fin para no desarticular áreas en particular.



El proceso que se aplicó fue que se notificó con anticipación a los extrabajadores y de les requirió la entrega de los equipos y materiales que son propiedad del gobierno local y que se encontraban bajo su resguardo.



Frausto Cruz mencionó que hubo quienes se rehusaron a entregar los equipos, por lo que tomaron las medidas jurídicas pertinentes, pues antes dejaron pasar este detalle y hubo problemas posteriores.



