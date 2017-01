En 2016, sector público incumplió con austeridad: Hacienda Excélsior

Pese al esfuerzo realizado por algunas dependencias y organismos del gobierno federal para ajustar sus respectivos presupuestos, el gasto neto del sector público se excedió en 579 mil 884.9 millones de pesos, y el programable en 553 mil 666.7 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA El gasto neto incluye el pago de obligaciones financieras ineludibles, entre las que destaca la deuda pública, cuya versión más amplia ascendió a 9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos, equivalentes a 50.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



La apreciación del dólar, le sumó a la deuda pública 1 billón 148.9 mil mdp.



Cabe mencionar que el nivel observado en la deuda amplia como proporción del PIB fue 2.7 puntos porcentuales mayor que el programado en Criterios Generales de Política Económica, en los que se estimó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros alcanzaría 47.8 puntos del PIB al cierre de 2016.



El crecimiento de la deuda amplia se explica, entre otras cosas, porque sólo la “re expresión” del tipo de cambio, es decir, la apreciación del dólar, le sumó 1 billón 148.9 mil millones de pesos; y la asunción de pasivos pensionarios de Pemex y la CFE otros 295.3 mil millones de pesos.



Por su parte, el sobre ejercicio en el gasto programable, que es el destinado a financiar la operación y programas de las dependencias y organismos del sector público, se explica porque algunas instituciones se esforzaron para ajustar sus presupuestos, pero otras no, y el balance total dio como resultado un mayor gasto.



El informe de finanzas públicas revela que los Ramos Autónomos redujeron su gasto en 7 mil 245.3 millones de pesos; pero los Administrativos, que son los del gobierno federal, y en los que se comprometió un recorte de 164 mil millones de pesos, incurrieron en un sobre ejercicio de 379 mil 942.3 millones de pesos; y los Ramos Generales en otro de 134 mil 73 millones de pesos.



IMPUESTOS



La indisciplina presupuestaria del sector público, específicamente la del gobierno federal, corrió con cargo a los contribuyentes, quienes pagaron 308 mil 749.6 millones de pesos más impuestos de los programados para el ejercicio fiscal que recién concluyó.



Los mayores ingresos tributarios se explican por un crecimiento mayor al estimado en la recaudación de los principales impuestos: El sistema renta aportó 176 mil 686.4 millones de pesos más de los programado

El IEPS gasolinero, 67 mil 877.7 millones de pesos

El IEPS distinto de combustibles, 62 mil 444.2 millones de pesos

El IVA 49 mil 710.1 millones de pesos.

En todos los casos, arriba de la meta.



La Secretaría de Hacienda afirmó que el programa de consolidación fiscal avanzó conforme a lo programado y que las finanzas públicas están en orden. Dijo que El déficit público tradicional se ubicó en 503 mil 682 millones de pesos, 73 mil 511 millones de pesos menos a lo autorizado por el Congreso de la Unión y una reducción de 134 mil 6 millones de pesos con respecto a 2015.



