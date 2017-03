En apoyo a 'dreamer' mexicano, Conago envía carta a juez de EU Excélsior

La Conferencia Nacional de Gobernadores de México dirigió su carta al magistrado federal James Donohue, quien supervisa el caso del mexicano Daniel Ramírez Medina, de 23 años, quien fue arrestado el 10 de febrero en un suburbio de Seattle por agentes de inmigración.



Los agentes fueron inicialmente a detener al padre de Ramírez Medina, al que señalaron como una persona implicada en delitos graves y al que habían deportado antes. A nombre de los nacionales mexicanos traídos cuando eran niños por sus padres a Estados Unidos, los gobernadores de México quisiéramos expresar nuestro apoyo y admiración por la lucha diaria que sobrellevan en su intento de triunfar, lograr una educación y forjar su futuro y el de sus comunidades mediante el trabajo arduo", se dijo en la misiva.

La carta tiene fecha del 25 de febrero, fue entregada a la oficialía de partes del tribunal el jueves.



En la misiva se expresa confianza en que: Se respete totalmente y se considere el derecho a la libertad" de Ramírez en la revisión expedita del caso en el tribunal.

La presentación de los alegatos está prevista para el próximo miércoles.



LA DETENCIÓN DE RAMÍREZ



Los abogados de Ramírez, entre ellos Laurence Tribe, de la Escuela de Derecho de Harvard, y el despacho gratuito Public Counsel de Los Ángeles,afirman que la detención de Ramírez infringe los derechos constitucionales,entre ellos el debido proceso y que no quede sujeto a registro y confiscación irrazonables.



Ramírez no tiene antecedentes penales y en dos ocasiones aprobó las revisiones para su inclusión en el programa, la más reciente en la primavera pasada.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos afirma que Ramírez reconoció tener vínculos con pandillas, que fue arrestado por considerársele una amenaza para la seguridad pública y que debe ser deportado.



DACA ha beneficiado a unos 750 mil inmigrantes.



Los abogados de Ramírez afirman que éste nunca aceptó semejante imputación, que carece de vínculos con pandillas y los agentes malinterpretaron el tatuaje que tiene en un antebrazo como un "tatuaje de pandilla".



En la misiva también se apoya al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y se afirma que en éste se investiga rigurosamente a los beneficiarios y les permite "vivir su vida sin temor al arresto o a que sean sometidos arbitrariamente a un juicio de inmigración".



El programa DACA —al que los detractores describen como una "amnistía ilegal"— ha beneficiado a unos 750 mil inmigrantes desde que el gobierno del presidente Obama lo instauró en 2012.



El DACA permite la permanencia a los inmigrantes jóvenes que llegaron cuando eran niños y que viven en Estados Unidos sin autorización. También les permite obtener permisos de trabajo por dos años cada vez.



El programa continúa en vigor, aunque su futuro es incierto debido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.



