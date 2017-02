En discusión, aumento de 3 pesos al pasaje de transporte público Marcela Espino

En días recientes se recibió una queja por parte de usuarios del transporte público con respecto al incremento en el cobro de la ruta que traslada a Plateros, pero no se encontró algún elemento para sancionar al chofer o concesionario, según corresponda.



El delegado de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Francisco Javier Pérez López, expresó que el quejoso no presentó más datos como el número de unidad o placas a fin de concretar una sanción y por ello, se desechó el trámite.



Aseguró que las mesas de diálogo con los concesionarios de este municipio y del resto de la entidad continúan en la capital del estado a fin de tomar una determinación en las propuestas de incrementos.



transporte público

fresnillo

valoración