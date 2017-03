En el aire, proyectos del 3x1 para Jalpa Rocío Ramírez

Presidentes de clubes migrantes denunciaron que hubo falta de información por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, pues no avisó de los plazos para dar de alta los proyectos de cada municipio.

Autoridades municipales enviaron los proyectos el 27 de febrero, pese a que el programa cerró el 28 de febrero y solo se tenía hasta antes del 1 de abril para solventar las observaciones hechas y poder evaluarlos en la reunión del Consejo de Validación y Atención a Migrantes (Covam).



Rosario Villalpando Aguayo, presidente de la Federación de Clubes de Fort Worth, Texas, explicó que la Sedesol federal, no dio a conocer que los proyectos debían ser revisados y corregidos por los ayuntamientos antes de marzo.



Sin embargo, Nochisltán, Francisco R. Murguía y Juchipila subieron con anticipación sus proyectos y estos fueron revisados antes de la fecha de cierre, por lo que los connacionales exigen igualdad de revisión y condiciones en la evaluación de los proyectos.



Villalpando Aguayo dijo que desconoce el motivo por el cual no se les avisó sobre las fechas límite, pues pese a que autoridades federales les seguía informando que podían subirlos y no era verdad.

Además, recibió que los municipios subieron alrededor de 300 proyectos, por lo que dijo es prácticamente imposible revisar dicha cantidad de proyectos en menos de 12 horas.



Por la situación, dijo que existen especulaciones del por qué solo tres municipios subieron sus proyectos en fechas señaladas antes del cierre y se les dio la oportunidad de solventar las observaciones realizadas a los mismos.



Será el próximo 1 de abril cuando se realice la reunión del Covam, ya que de posponerlo hasta mayo, también se reduciría la posibilidad de tener una ampliación de presupuesto.



3x1

proyectos

obra

covam