En el olvido, paraísos de Quintana Roo Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La mala administración de recursos en los últimos años ha generado un grave deterioro en las Áreas Naturales Protegidas del estado



La secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, reconoce que la mala administración de los recursos en el concluido sexenio del exgobernador Roberto Borge Angulo originó que los destinos turísticos no crecieran en infraestructura y promoción.



Señala que el principal problema en la política de turismo en Quintana Roo se originó desde 2012, cuando los recursos estatales dejaron de fluir correctamente hacia su destino, lo que ocasionó que la mayoría de los proyectos turísticos programáticos se detuvieran.



En cuanto a la promoción del destino, Vanegas Pérez indica que desde diciembre de 2013 el presupuesto destinado para este rubro no fue aportado por el gobierno del estado, por lo que los fideicomisos de promoción comenzaron a acumular deuda a proveedores que aún no es determinada por la nueva administración estatal, pero que se estima en un adeudo de varios cientos de millones de pesos.



Desorden en las Áreas Naturales Protegidas



En lo que respecta al ordenamiento de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (Sema), Alfredo Arellano Guillermo, menciona que a pesar de que las ANP del estado cuentan con su debido programa de manejo, en la realidad se carece de suficientes recursos humanos y económicos para garantizar la vigilancia y protección de esas áreas.



Se descubrió, dijo, que la mayoría de las 10 ANP existentes en Quintana Roo se encuentran en total abandono, mientras que aquellas que han sido concesionadas “ni siquiera presentan reportes de las condiciones en las que se encuentran actualmente”, lamentó el funcionario estatal.



La ANP más grande que se encuentra en el estado es la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, con 528 mil 148 hectáreas protegidas, que comprende la porción oriental del tramo del municipio Felipe Carrillo Puerto hacia la comunidad de Muyil, y está bajo supervisión de la Conanp por ser de carácter federal.



Área protegida siniestrada



A mediados de septiembre, 87 hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna denominado Yum Balam, en la isla de Holbox, Quintana Roo, fueron devastadas por un incendio en octubre pasado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el fuego fue generado por la mano del hombre, por lo que se decretó en veda por 20 años.



En Quintana Roo, como en otros estados ricos en recursos forestales, grandes extensiones de tierra eran y siguen siendo quemadas intencionalmente con la finalidad de que se cambie el tipo de uso de suelo por las autoridades para su posterior explotación; sin embargo, la nueva legislación, además de castigar con mayor rigor a los incendiarios, se impone veda al terreno quemado para desalentar esa vieja práctica.



La nueva legislación rigurosa que protege los predios siniestrados entró en vigor en julio del presente año, e implicó reformas a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para, entre otras cosas, no conceder el cambio de uso de suelo por 20 años y obliga a los dueños a resarcir el daño.



Pueblo Mágico contaminado



Al sur de Quintana Roo se encuentra el denominado Pueblo Mágico de Bacalar, que cuenta con un sistema lagunar de aproximadamente 55 kilómetros de largo y el cenote Azul con cristalinas aguas de una profundidad de 90 metros.



Sin embargo, en esa localidad menos de 25% de las casas de la población está conectado al drenaje sanitario, por lo que sus desechos sólidos son vertidos en pozos que durante años han no sólo contaminado el manto freático, también la Laguna de los Siete Colores, principal atractivo de la localidad turística.



Al respecto, el presidente municipal Alexander Zetina Aguiluz, quien rindió protesta al cargo el pasado 30 de septiembre, anunció que se llevará a cabo un programa emergente de supervisión para detectar casas que no estén conectadas al drenaje para que, en su caso, implementen biodigestores comerciales y con ello frenar la contaminación de aguas subterráneas.



La filtración de desechos sólidos al manto acuífero no es la única fuente de contaminación de la laguna, puesto que la Profepa ha detectado relleno ilegal en sus aguas para la construcción de rampas, y se ve afectado por la actividad náutica, cuyos motores vierten combustible al agua y dañan, además, los estromatolitos (estructuras minerales que se forman en aguas someras) que abundan en la zona.



Daño a la imagen turística



En Tulum, uno de los recién nombrados Pueblos Mágicos de Quintana Roo, el daño al lugar no lo constituye la contaminación, sino una serie de conflictos legales que, al día de hoy, preocupa a la nueva administración estatal del gobernador Carlos Joaquín González, pues se genera una mala imagen turística del lugar y pone en riesgo la certidumbre en la inversión nacional y extranjera.



Son conocidos en el lugar los famosos “megadesalojos”, en los que la policía embarga hasta 14 hoteles en una sola noche, sacando a la calle a cientos de turistas, a quienes les roban sus cámaras de video y celulares para que no registren los hechos.



Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo en el estado, Marisol Vanegas Pérez, comenta que el problema de los desalojos y despojos en Tulum se debe también a la corrupción en la anterior administración y que se trata de un asunto meramente legal.



Tras reconocer que se trata de una condición básica para la competitividad turística que no debe permitirse, Vanegas Pérez asegura que la dependencia a su cargo ha sostenido encuentros con los consulados de los países de turistas que se han visto afectados directamente para informales que ese tipo de situaciones “ya no se permitirán en esta nueva administración estatal que inició el 25 de septiembre”.



Pese al escenario adverso que se presenta en Quintana Roo en cuanto a la conservación y preservación de sus sitios turísticos, Marisol Vanegas afirma que el sector turístico en el estado es fuerte, y que en todos los municipios los indicadores de competitividad turística van a la alza.



Al día de hoy, reporta, las ciudades turísticas del estado registran un incremento de 3% con respecto al año anterior, con más de 10 mil millones de dólares en derrama, “por lo que este año Quintana Roo ratifica no sólo como el primer lugar como destino turístico del país, sino también como aportante de divisas al país por concepto de turismo”.



Todos los ecosistemas



Debido a que en Quintana Roo se encuentran representados todos los ecosistemas característicos de la Península de Yucatán, que incluyen selvas medianas subperennifolias, selvas inundables, petenes, manglares, humedales, cenotes, dunas costeras y arrecifes de coral, en el estado existen 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP).



Estas ANP ocupan una superficie total en el estado de Quintana Roo de un millón 632 mil 493 hectáreas, y abarcan desde ecosistemas costeros, humedales, arrecifes y manglares, hasta zonas forestales con una gran diversidad biológica, tanto de flora como de fauna.



Cabe destacar que de las 177 ANP de carácter federal que existen en México, 16 se encuentran en Quintana Roo, ocupando una extensión de un millón 316 mil 856.047 hectáreas; le siguen las de carácter estatal, con 10 ANP, y una superficie de 312 mil 860.608 hectáreas; una municipal con 4 mil 64 hectáreas; y tres privadas, con 2 mil 773.253 hectáreas protegidas.



elpais@imagenzac.com.mx CANCÚN.- La mala administración de los recursos, corrupción y desinterés de la población para preservar su medio ambiente es lo que está generando un grave e irreversible deterioro de los lugares turísticos en el estado de Quintana Roo.La secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, reconoce que la mala administración de los recursos en el concluido sexenio del exgobernador Roberto Borge Angulo originó que los destinos turísticos no crecieran en infraestructura y promoción.Señala que el principal problema en la política de turismo en Quintana Roo se originó desde 2012, cuando los recursos estatales dejaron de fluir correctamente hacia su destino, lo que ocasionó que la mayoría de los proyectos turísticos programáticos se detuvieran.En cuanto a la promoción del destino, Vanegas Pérez indica que desde diciembre de 2013 el presupuesto destinado para este rubro no fue aportado por el gobierno del estado, por lo que los fideicomisos de promoción comenzaron a acumular deuda a proveedores que aún no es determinada por la nueva administración estatal, pero que se estima en un adeudo de varios cientos de millones de pesos.En lo que respecta al ordenamiento de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (Sema), Alfredo Arellano Guillermo, menciona que a pesar de que las ANP del estado cuentan con su debido programa de manejo, en la realidad se carece de suficientes recursos humanos y económicos para garantizar la vigilancia y protección de esas áreas.Se descubrió, dijo, que la mayoría de las 10 ANP existentes en Quintana Roo se encuentran en total abandono, mientras que aquellas que han sido concesionadas “ni siquiera presentan reportes de las condiciones en las que se encuentran actualmente”, lamentó el funcionario estatal.La ANP más grande que se encuentra en el estado es la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, con 528 mil 148 hectáreas protegidas, que comprende la porción oriental del tramo del municipio Felipe Carrillo Puerto hacia la comunidad de Muyil, y está bajo supervisión de la Conanp por ser de carácter federal.A mediados de septiembre, 87 hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna denominado Yum Balam, en la isla de Holbox, Quintana Roo, fueron devastadas por un incendio en octubre pasado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el fuego fue generado por la mano del hombre, por lo que se decretó en veda por 20 años.En Quintana Roo, como en otros estados ricos en recursos forestales, grandes extensiones de tierra eran y siguen siendo quemadas intencionalmente con la finalidad de que se cambie el tipo de uso de suelo por las autoridades para su posterior explotación; sin embargo, la nueva legislación, además de castigar con mayor rigor a los incendiarios, se impone veda al terreno quemado para desalentar esa vieja práctica.La nueva legislación rigurosa que protege los predios siniestrados entró en vigor en julio del presente año, e implicó reformas a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para, entre otras cosas, no conceder el cambio de uso de suelo por 20 años y obliga a los dueños a resarcir el daño.Al sur de Quintana Roo se encuentra el denominado Pueblo Mágico de Bacalar, que cuenta con un sistema lagunar de aproximadamente 55 kilómetros de largo y el cenote Azul con cristalinas aguas de una profundidad de 90 metros.Sin embargo, en esa localidad menos de 25% de las casas de la población está conectado al drenaje sanitario, por lo que sus desechos sólidos son vertidos en pozos que durante años han no sólo contaminado el manto freático, también la Laguna de los Siete Colores, principal atractivo de la localidad turística.Al respecto, el presidente municipal Alexander Zetina Aguiluz, quien rindió protesta al cargo el pasado 30 de septiembre, anunció que se llevará a cabo un programa emergente de supervisión para detectar casas que no estén conectadas al drenaje para que, en su caso, implementen biodigestores comerciales y con ello frenar la contaminación de aguas subterráneas.La filtración de desechos sólidos al manto acuífero no es la única fuente de contaminación de la laguna, puesto que la Profepa ha detectado relleno ilegal en sus aguas para la construcción de rampas, y se ve afectado por la actividad náutica, cuyos motores vierten combustible al agua y dañan, además, los estromatolitos (estructuras minerales que se forman en aguas someras) que abundan en la zona.En Tulum, uno de los recién nombrados Pueblos Mágicos de Quintana Roo, el daño al lugar no lo constituye la contaminación, sino una serie de conflictos legales que, al día de hoy, preocupa a la nueva administración estatal del gobernador Carlos Joaquín González, pues se genera una mala imagen turística del lugar y pone en riesgo la certidumbre en la inversión nacional y extranjera.Son conocidos en el lugar los famosos “megadesalojos”, en los que la policía embarga hasta 14 hoteles en una sola noche, sacando a la calle a cientos de turistas, a quienes les roban sus cámaras de video y celulares para que no registren los hechos.Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo en el estado, Marisol Vanegas Pérez, comenta que el problema de los desalojos y despojos en Tulum se debe también a la corrupción en la anterior administración y que se trata de un asunto meramente legal.Tras reconocer que se trata de una condición básica para la competitividad turística que no debe permitirse, Vanegas Pérez asegura que la dependencia a su cargo ha sostenido encuentros con los consulados de los países de turistas que se han visto afectados directamente para informales que ese tipo de situaciones “ya no se permitirán en esta nueva administración estatal que inició el 25 de septiembre”.Pese al escenario adverso que se presenta en Quintana Roo en cuanto a la conservación y preservación de sus sitios turísticos, Marisol Vanegas afirma que el sector turístico en el estado es fuerte, y que en todos los municipios los indicadores de competitividad turística van a la alza.Al día de hoy, reporta, las ciudades turísticas del estado registran un incremento de 3% con respecto al año anterior, con más de 10 mil millones de dólares en derrama, “por lo que este año Quintana Roo ratifica no sólo como el primer lugar como destino turístico del país, sino también como aportante de divisas al país por concepto de turismo”.Debido a que en Quintana Roo se encuentran representados todos los ecosistemas característicos de la Península de Yucatán, que incluyen selvas medianas subperennifolias, selvas inundables, petenes, manglares, humedales, cenotes, dunas costeras y arrecifes de coral, en el estado existen 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP).Estas ANP ocupan una superficie total en el estado de Quintana Roo de un millón 632 mil 493 hectáreas, y abarcan desde ecosistemas costeros, humedales, arrecifes y manglares, hasta zonas forestales con una gran diversidad biológica, tanto de flora como de fauna.Cabe destacar que de las 177 ANP de carácter federal que existen en México, 16 se encuentran en Quintana Roo, ocupando una extensión de un millón 316 mil 856.047 hectáreas; le siguen las de carácter estatal, con 10 ANP, y una superficie de 312 mil 860.608 hectáreas; una municipal con 4 mil 64 hectáreas; y tres privadas, con 2 mil 773.253 hectáreas protegidas. Agregar a favoritos quintana roo

paraiso

destino

área natural protegida