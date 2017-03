En el Senado siguen sin acuerdo sobre coordinador del PRD Excélsior

La Mesa Directiva del Senado acordó no reconocer, por el momento, a Miguel Barbosa ni a Dolores Padierna como el coordinador de los senadores del sol azteca

En entrevista por separado, los vicepresidentes de la Mesa, Luis Sánchez y Octavio Pedroza, coincidieron que "la decisión es que no hay decisión" de reconocer la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, respecto a la remoción de Barbosa y ser sustituido por Padierna. La Mesa Directiva da cuenta a lo integrantes de toda la información documental que ha estado fluyendo al órgano de gobierno por parte del Comité Ejectivo Nacional del PRE, Miguel Barbosa y por parte de la senadora Padierna; con base en eso se complicado un documento donde los integrantes de la Mesa nos expresamos en la necesidad de revisar con responsabilidad antes de establecer una postura. Es decir, la postura es que no hay postura", dijo a Excélsior el senador Pedroza.

¿En este momento la Mesa no avala ni a Barbosa ni a Padierna?

Dicho en otras palabras, no hemos construido el criterio que tiene que ser fundamentado en el reglamento del Senado", contestó.

Señalaron que la decisión de la Mesa podría darse a conocer en cualquier momento, aunque, a decir del senador Luis Sánchez, podría ser hasta el martes próximo.



Ayer, Pablo Escudero, presidente de la Mesa, dijo que propondría está mañana no reconocer a Dolores Padierna como la nueva coordinadora temporal del Partido de la Revolución Democrática en esta cámara, hasta que el Trife de un fallo al juicio que interpuso Barbosa. Yo mañana así se los voy a proponer a los integrantes de la Mesa esperar que el propio Tribunal decida qué es lo que legalmente corresponde; es decir, yo mañana lo que voy a proponer es que el tema está sub judice, que estaremos pendientes a lo que diga el Tribunal y en base a eso tomar una decisión”, explicó ayer en entrevista.



senado

coordinador

acuerdos