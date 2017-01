En febrero funcionarán las plantas Oriente y Poniente Marcela Espino

De igual manera, se iniciará el cobro del servicio de saneamiento que corresponde.



Laura Herrera Márquez, directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), expuso que en la planta Oriente se realizan los ajustes en las líneas de tratamiento para ponerla en marcha.



Mientras que en la poniente resta la colocación de la instalación eléctrica para que inicie los ajustes y en consecuencia, su funcionamiento.



Afirmó que de acuerdo con los cálculos estimados, se requieren alrededor de 1 millón de pesos por mes para que funcionen y a pesar de que significaría una inversión importante para el sistema, se evalúan opciones como el acceso a estímulos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el tratamiento del líquido.



La directora dijo que el municipio quedaría absuelto de sanciones que se arrastran de administraciones anteriores por este concepto, como ocurrió con la multa histórica de mil 700 millones de pesos que se acumuló por años anteriores.



De igual manera, se pretende dar continuidad a la propuesta de vender el líquido que se extraiga de las plantas para cultivos cercanos, ya que el líquido tendría nutrientes para este objetivo.



Acerca del aumento en las cuotas del Siapasf, Herrera Marquez expresó que no se registró algún porcentaje como incremento.



Sin embargo, se prevé el cobro por saneamiento del cuál, aún no se determina el porcentaje por parte del consejo directivo.



