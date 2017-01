En gestión de Duarte, inyectaban agua en lugar de quimio a niños con cáncer Redacción

Los hechos, de acuerdo con el mandatario estatal, ocurrieron durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia. Era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada, nos parece un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños, se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias”, afirmó el gobernador.

Señaló que las muestras se llevaron a un laboratorio en donde tras realizar un análisis se confirmó que no era medicamento lo que estaban suministrando a los pacientes con cáncer sino agua destilada.



Yunes Linares no determinó cuántos podrían ser los pacientes afectados por estas prácticas ni tampoco el periodo específico en el que se presentaron los hechos.



Además, aseguró que se hallaron unas bodegas con medicamentos caducados. Un caso que es igual de lamentable es el de medicamentos que se encontraron en bodegas que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad”, dijo.

El gobernador de Veracruz explicó que estiman eran millones de pesos en medicamentos que se quedaron sin utilizarse. No sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera”, dijo.

Sobre este caso Yunes Linares indicó que también se presentarán las denuncias y se dará a conocer a la opinión pública.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO/EXCÉLSIOR.- La Secretaría de Salud del estado de Veracruz suministró agua destilada en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, reveló el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

