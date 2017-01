En Guadalupe no habrá aumento a impuestos: Enrique Flores Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: En el predial, en enero, febrero y marzo, el pago al impuesto tendrá un descuento de 15, 10 y 5 por ciento, respectivamente. (Cortesía) Enrique Guadalupe Flores Mendoza, informó que para no afectar la economía de los guadalupenses, en el municipio no habrá incremento en el pago de impuestos.



Al respecto, el tesorero del Ayuntamiento, Armando Ornelas Ceballos, especificó que el impuesto predial no aumentará, así como tampoco lo harán otros impuestos.



Enunció que los trámites para la inscripción a la Alberca Olímpica, las actas de nacimiento, la renovación de licencias de alcohol, los traslados de dominio e inhumación de cuerpos no incrementarán su costo.



Descuentos al predial

Sin embargo, el tesorero, conminó a la población a realizar sus pagos oportunamente y puntualizó que durante enero, febrero y marzo, el pago al impuesto entero del pago predial tendrá un descuento de 15, 10 y 5 por ciento, respectivamente.



Comentó que los primeros meses del año son en los que se reporta un mayor ingreso respecto al predial, llegando a recaudar hasta 32 millones de pesos, por lo que se espera una amplia participación ciudadana.

Indicó que los módulos de pago se pueden realizar en: Presidencia municipal

Casa de cultura

Alberca municipal

Policía municipal

Delegación de Tacoaleche Y que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde; sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

​

Añadió que también habrá descuentos en multas y recargos de 50, 30 y 15 por ciento en enero, febrero y marzo, respectivamente.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- El alcalde de Guadalupe,, informó que para no afectar la economía de los guadalupenses, en el municipio no habrá incremento en el pago de impuestos.Al respecto, el tesorero del Ayuntamiento,, especificó que el impuesto predial no aumentará, así como tampoco lo harán otros impuestos.Enunció que los trámites para la inscripción a la Alberca Olímpica, las actas de nacimiento, la renovación de licencias de alcohol, los traslados de dominio e inhumación de cuerpos no incrementarán su costo.Sin embargo, el tesorero, conminó a la población a realizar sus pagos oportunamente y puntualizó que durante enero, febrero y marzo, el pago al impuesto entero del pago predial tendrá un descuento de 15, 10 y 5 por ciento, respectivamente.Comentó que los primeros meses del año son en los que se reporta un mayor ingreso respecto al predial, llegando a recaudar hasta 32 millones de pesos, por lo que se espera una amplia participación ciudadana.Indicó que los módulos de pago se pueden realizar en:Y que el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde; sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde.Añadió que también habrá descuentos en multas y recargos de 50, 30 y 15 por ciento en enero, febrero y marzo, respectivamente. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

enrique guadalupe

armando ornelas