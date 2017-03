En junio se decidirá quiénes seguirán en el gabinete estatal Karla Padilla

“Yo estaré haciendo los cambios conducentes sin que me tiemble la mano. A final de cuentas el compromiso es con la gente, es con los zacatecanos”.



El mandatario estatal refirió que hasta el momento no se ha planteado la posibilidad de cambios, ya que en estos primeros meses del año se han arrancado obras y se comienza a aplicar en su totalidad programas federales.



“Sí haré a mitad del año, en el mes de junio, una evaluación de mi gabinete. Estoy cumpliendo seis meses de gobierno, no soy yo quién para calificarlo, sería una autoevaluación, que lo califique la ciudadanía”, dijo.



Tello Cristerna aseguró que su intención es entregar un estado con finanzas sanas y todos sus sectores funcionando a cabalidad, sobre todo en el tema de educación, salud y seguridad pública.



Para este último rubro, el titular del Ejecutivo adelantó que en próximos días se presentará un plan operativo de Prevención del Delito, que permitirá disminuir drásticamente el índice de homicidios.



Refirió que en este primer semestre se ha enfrentado a temas delicados y polémicos como la situación del Cobaez, el impuesto minero y el desalojo en Salaverna, en los que ha privilegiado el diálogo para resolverlos de manera favorable.



Agregó que también en las últimas semanas se han tenido respuestas favorables por parte de la Federación, como el regreso de 200 elementos de la Policía Federal que se habían ido de la entidad, además de otras gestiones en cuanto a tecnología e inteligencia.



Celebral al Conalep

El gobernador asistió al 35 aniversario de la fundación del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep).



Creado por decreto presidencial en 1982, el plantel Dolores Castro Varela ofrecía en la ciudad planes de estudio para Asistente Ejecutivo y Máquinas y Herramientas, y para 1997 sus estudiantes ya egresaban como profesionales técnicos.



“No podemos permitir que ningún joven que quiera estudiar deserte, tenemos que encontrar soluciones y apoyos para sus padres”, dijo el gobernador al comprometerse a incrementar el número de becas, al tiempo en que exhortó a los jóvenes a no involucrarse en actos fuera de la ley.



