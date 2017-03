En México se trata distinto a las personas por el color de piel, afirman 4 de cada 10 ciudadanos Excélsior

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (Enadis) 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) indica además 15 por ciento reconoce que sus derechos no fueron respetados por esa diferencia cutánea.



El estudio revela que 29.4 por ciento de los ciudadanos considera que la etnia genera demasiada división entre las personas, 36 por ciento asegura que esa división es poca; 26.5 por ciento afirma que no es nula, 6.3, no sabe y 1.8, no respondió.



En ese sentido, el estudio precisa que aun cuando 30.4 por ciento de los entrevistados consideró que los derechos de las personas de otras razas no son respetados, 23.3 por ciento no permitiría que personas de otra raza vivieran en su casa.



En lo que respecta a ese último dato, el Conapred precisa que 44.5 por ciento de esos encuestados tiene una escolaridad de primaria o menos, el 28.1 tiene secundaria, 18.5, cuenta con estudios de nivel medio superior y 5.7, con estudios universitarios.



Es racismo es una enfermedad de la mente y el alma. Mata a muchos más que cualquier infección. Nelson Mandela



Este panorama sucede pese a que en México se estima que 25.1 de los 119.5 millones de los ciudadanos afirman pertenecer a algún grupo étnico, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La discriminación racial se da pese a que el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales está establecido el derecho a la no discriminación.



En 1966, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, esto, luego de que seis años antes en esa misma fecha la policía en Sharpeville, Sudáfrica, asesinara a 69 personas que protestaban de manera pacífica contra les leyes del apartheid



Con esa ley se legalizaba el sistema de segregación racial entre blancos y negros: sólo los primeros podían votar y los matrimonios interraciales eran ilegales.



El Apartheid duró en Sudáfrica y Namibia hasta 1992 y fue combatido por Nelson Mandela.



