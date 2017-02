En México y EU, cada quien es responsable de su propio territorio: Segob Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El titular de la Segob dijo que ‘lo que aclaramos es que seguiremos adelante con las conversaciones’ en diversas materias: política, económica, migración (etc.), ya que dichos temas ‘no los podemos abandonar ni dejar a un alado en circunstancias adversas para ambos países: Estados Unidos es tan fundamental para México’, así como de forma inversa. Uno es el tema de un acuerdo previo para los mexicanos que resulten deportados: antes los agentes fronterizos los dejaban varados en cualquier cruce, y quedaban, perdonen la expresión, a la buena de Dios, sin recursos ni nada; y hoy hay once puntos (terrestres y en puertos aéreos) para recibirlos tal y como ayer los hizo el presidente Enrique Peña Nieto”.

Apuntó que el Gobierno Federal toma a los connacionales con nuevos programas que los atenderán en ‘salud, comunicación con sus familiares, recibirán un trato digno, y hasta con una bolsa de trabajo en sus lugares de origen’; dijo que ‘otro de los puntos’ señalados entre ambos funcionarios fue el de un trabajo coordinado entre agentes de seguridad fronterizos. No sé si recuerden que hace cuatro años se daban enfrentamientos en el límite (territorial de México y EU). Pues tuvimos pérdidas de vidas de algunos mexicanos. Ahora, habrá mayor comunicación, trabajarán en conjunto, y estos son solo dos acuerdos de los muchos que tenemos entre” las naciones vecinas.

Se estima que alrededor de 900 mil mexicanos regresen al país, ya por ser deportados o por decisión propia: ‘a veces no nos damos cuenta de lo que se realiza hasta que pasan estas circunstancias. Hemos recibido ya desde 2014 a más de 600 mil connacionales. Y cada vez hay mayores alternativas con varios sectores empresariales’ a lo largo y ancho de México. Estamos preparados, no me atrevería a hablar de números, pero estamos recibiendo de una manera muy diferente (a los compatriotas). Hoy, los mexicanos llegan a su casa y se les recibe bien. (Por su parte), no pensamos pedir ningún tipo de apoyo para salvaguardar la seguridad de los mexicanos contra los cárteles del crimen organizado”.

Finalmente, dijo que ‘ellos (EU) tienen su responsabilidad en su territorio y nosotros hacemos lo nuestro de este lado’.



