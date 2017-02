En puerta, el Enco 2017 Anahí Encina

Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, destacó que el estado será el eje central de la acción en materia literaria y que dará la bienvenida a 20 escritores jóvenes de los estados que conforman la región Centro Occidente del país.



En coordinación con el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de Centro Occidente, se tiene como resultado un programa que incluye talleres, presentaciones de libros y revistas, conferencias magistrales, conversatorios y otras actividades adicionales, abiertas al público y completamente gratuitas.



El objetivo del Enco es fomentar la participación en actividades que buscan la profesionalización en la escritura de todos los escritores emergentes, dando apertura no solamente al talento zacatecano, sino a todo aquel que visite el estado para estar presente en el encuentro.



Para esta edición se buscó dar un toque innovador, pero sin romper la esencia, por lo que se explorarán otras disciplinas relacionadas con la narrativa, para esta ocasión serán la imagen y la novela gráfica.



Un ejemplo de ello es la actividad denominada Peter Kuper dibuja Zacatecas, en la que el ilustrador estadounidense recorrerá la capital y los sitios emblemáticos de la misma para registrar su perspectiva particular sobre una de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad, su gente y costumbres.



Las conferencias magistrales estarán a cargo de los escritores y periodistas Juan Villoro y Rafael Pérez Gay, mientras que los tres talleres de novela, cuento y narrativa gráfica serán impartidos por Fernanda Melchor, Gonzalo Lizardo y Jorge Flores Blumpi en la Ciudadela del Arte.



En el Enco 2017 se tendrá la participación de reconocidos ilustradores, editores y especialistas en la narrativa gráfica de la talla de Peter Kuper y José Quintero, así como las voces de Maritza M. Buendía, Idalia Sautto, Ángela Piedad González, Feli Dávalos, Rodrigo Márquez y Diego Rabasa, entre otros.



El programa completo puede consultarse en las páginas oficiales del IZC y de Gobierno del Estado o en sus redes sociales.



