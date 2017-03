En puerta, rodeo internacional de Bulls and Riders Redacción

redaccion@imagenzac.com.mx Todo está listo para que se escuche el "¡Puerta señores!" este próximo sábado 18 de marzo en punto de las 8 de la noche sobre le Monumental Lienzo Charro Antonio Aguilar en la capital del estado, cuando Bulls and Riders se presente con los mejores exponentes de Costa Rica, Brasil y México.Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa los organizadores de Bulls and Riders, empresa con más de 10 años de trayectoria en la entidad, encabezados por los coordinadores deportivos Marco Castañón y Oscar Rodríguez, quienes destacaron que para este año se tendrán una invasión amazónica ya que se contará con 6 jinetes brasileños.De tal forma que se informó que será un total de 20 montas y las tres mejores puntuaciones se harán acreedoras a la bolsa de premiación con los erales de la mejor ganadería de toros de reparo del país, Adelfo López, de San Luis Potosí.La lista de los competidores la completarán exponentes de primer nivel como el Zungui Cosío de Durango, de Brasil Allan Rosa y Jhony Clemente,Finalmente se dio a conocer que el costo del boleto es de 120 pesos y se puede hacer en la tienda ropa el Jerezano y en Pinturas Sherwin-Williams. Así como la zona VIP con un costo de 250 pesos por boleto que se podrá comprar en la tienda ropa Vaqueros. Agregar a favoritos bulls and riders

