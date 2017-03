En Pumas gusta la forma de trabajar de La Volpe Excélsior

"No creo, La Volpe agarró un equipo que venía mal el torneo pasado y estuvo a muy pocos minutos de salir campeón. Demuestra que en algún aspecto trabaja bien y le da resultados. A mi gusto, me gusta su manera de trabajar", señaló.

El uruguayo comentó que los motiva jugar con estadio lleno frente al América, ya que los boletos están agotados. “Son muy importantes los tres puntos, porque son de local. También es un clásico contra el América, en que la afición nos quiere ganar. Además, ganar ese partido nos consolida en la tabla de posiciones”.

Dejó en claro que la preparación del partido contra los azulcremas fue de la misma manera y el objetivo de Universidad Nacional será proponer el cotejo ante sus seguidores que abarrotarán el inmueble.

“La intensidad e intención que tenemos es la misma, vamos a proponer en la cancha, dañar al rival y que no nos generen daño. Va a ser de la misma forma que vamos a encarar este partido, nos vamos a enfocar más en lo nuestro", apuntó.



