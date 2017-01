En Río Grande despiden a 2 funcionarios por nepotismo Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Angel Eduardo Salas Rojas, contralor municipal. (Alejandro Castañeda)



Ángel Eduardo Salas Rojas, contralor municipal, informó en entrevista para Imagen que las observaciones se pasaron directamente con el presidente Julio Ramírez y la sindico Silvia Ortiz, quienes acataron la observación.



“En virtud de la observación señalada la síndico y el presidente platicaron con las dos personas y ambas han presentado su renuncia voluntaria”, apuntó.



Los casos de nepotismo detectados fueron los de Luz Elena Aviña Rivas y Rodrigo Eduardo Rodríguez Córdoba, quienes tienen parentesco con los regidores Francisco Javier Aviña Rivas y Josue Omar Montes Gómez.



Luz Elena Aviña Rivas fungía como auxiliar en el CDC y Rodrigo Eduardo Rodríguez Córdoba como subjefe de Mantenimiento Vehicular, ninguno será sustituido al tratarse de cargos innecesarios para el funcionamiento de los respectivos departamentos.



Sobre los señalamientos que ha tenido el secretario Sergio García, de tener en la nómina a familiares, el contralor explicó: “En este caso no se puede considerar como nepotismo, porque el secretario no es autoridad, el secretario es un funcionario más”.



Agregó que la contraloría está atenta a la revisión periódica necesaria e hizo una invitación a la ciudadanía para que acuda a sus oficinas para presentar sus quejas e inconformidades.



gente@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- Por observaciones de la contraloría municipal se dieron de baja a 2 personas que se identificaban con casos de nepotismo al interior de la administración 2016-2018.Ángel Eduardo Salas Rojas, contralor municipal, informó en entrevista para Imagen que las observaciones se pasaron directamente con el presidente Julio Ramírez y la sindico Silvia Ortiz, quienes acataron la observación.“En virtud de la observación señalada la síndico y el presidente platicaron con las dos personas y ambas han presentado su renuncia voluntaria”, apuntó.Los casos de nepotismo detectados fueron los de Luz Elena Aviña Rivas y Rodrigo Eduardo Rodríguez Córdoba, quienes tienen parentesco con los regidores Francisco Javier Aviña Rivas y Josue Omar Montes Gómez.Luz Elena Aviña Rivas fungía como auxiliar en el CDC y Rodrigo Eduardo Rodríguez Córdoba como subjefe de Mantenimiento Vehicular, ninguno será sustituido al tratarse de cargos innecesarios para el funcionamiento de los respectivos departamentos.Sobre los señalamientos que ha tenido el secretario Sergio García, de tener en la nómina a familiares, el contralor explicó: “En este caso no se puede considerar como nepotismo, porque el secretario no es autoridad, el secretario es un funcionario más”.Agregó que la contraloría está atenta a la revisión periódica necesaria e hizo una invitación a la ciudadanía para que acuda a sus oficinas para presentar sus quejas e inconformidades. Agregar a favoritos nepotismo

contraloría municipal

río grande

despido

funcionarios