En Veracruz hay 2,600 personas desaparecidas, afirma la FGE Excélsior

​“Presumiblemente sustentado en las carpetas de investigación que se tienen, se calcula un promedio de 2,600 personas en calidad de desaparecidos.



Yo presumo que tienen que haber en otras partes cercanas más fosas clandestinas, ello sustentado en un número enorme que han sido denunciadas como desaparecidas y no han sido encontradas en la actualidad”, aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.



Esto, debido a que en los últimos días se han encontrado 250 restos humanos en fosas clandestinas en Colinas de Santa fe y 49 más en Arbolillo, en Alvarado.



Winckler explicó que sólo dos de los cuerpos exhumados han sido identificados, y al resto también se le harán pruebas.



De los casi 300 restos exhumados se han identificado a dos, del resto hay un buen número que están en condiciones para identificarlos de manera preliminar”, afirmó.



