Enamora Eli Nava con su jazz decembrino Anahí Encina

La cantautora comenzó su trayectoria desde los 17 años y después de cursar talleres, además de realizar pruebas con su voz decidió ingresar a la licenciatura en Música en la máxima casa de estudios del estado.



Desde muy joven formó parte de un ensamble de música mexicana y comenzó con sus presentaciones individuales, hasta que egresó de la licenciatura en 2012 y no paró con los conciertos de manera profesional.



En esta ocasión Eli Nava preparó un repertorio que se adecuara a la época navideña con mezclas de música en inglés y español, con un total de 10 interpretaciones.



Los asistentes disfrutaron de melodías conocidas por todos como Noche de paz y Blanca Navidad, la cantante destacó que le gusta incluir canciones famosas, ya que así se logra una sinergia especial con el público y con el estilo de Jazz que la distingue.



Además incluyó temas que no son precisamente navideños, pero que para ella tienen un gran valor por el mensaje que dan y por la época en que debe reinar la paz, “lo importante es el trabajo del artista, es la expresión, lo que transmitas y con lo que se va el público”, añadió.



Los asistentes tararearon canciones como Imagine y Happy Christmas de John Lennon, además disfrutaron del compromiso escénico y el excelente manejo de la voz de Eli Nava.



Durante su presentación la acompañaron en el escenario alumnos de la Escuela de Música, en la guitarra clásica Fausto Díaz y en el violín Carlos Pérez.



La presentación en el Festival Navideño Compartamos Diferente fue el cierre de su pequeña gira por algunos municipios de Zacatecas como Chalchihuites, Pánuco y Sombrerete, entre otros.



Eli Nava está en el proceso de composición del disco que grabará el próximo año, por lo pronto comenzará el 2017 con los talleres de música que imparte y con la planeación de la nueva temporada de conciertos.



Para concluir con su espectáculo agradeció al público por apoyar al talento local, además de desearles un feliz y próspero año nuevo.



