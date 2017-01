Encabezan las corporaciones de seguridad la lista negra ante la CDHEZ Karina Navarrete

La presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez, informó que al corte del pasado viernes 16 de diciembre se contabilizaron 736 quejas, siendo las instituciones de seguridad las más demandadas.



Las corporaciones de seguridad que encabezan la lista ante la CDHEZ son las policías municipales con 109 quejas y agencias del Ministerio Público con 67; seguidas de escuelas primarias en el estado con cincuenta y nueve.



Asimismo, el sector de seguridad en contabiliza en total de 219 quejas, seguida del sector educativo con 171 y el sector salud con 72.



Respecto a los operativos que se realizan en todo el estado como el de Conductor Responsable; donde han sido detenidos más de 4 mil vehículos por la Secretaría de Finanzas por la falta de pagos de impuestos; y en la implementación del alcoholímetro, determinó que no se han tenido quejas.



Sin embargo, puntualizó que se ​“tendría que revisar cada caso en particular para ver si la autoridad en este caso la administrativa ha cumplido en el requerimiento que establece la ley para el pago y en todo caso de no hacer el pago acudir a las siguientes instancias”. Recordó que es un asunto dentro de la normatividad fiscal y administrativa y que dependiendo de casos particulares revisar si alguien violó el procedimiento.



corporaciones de seguridad

cdhez

derechos humanos