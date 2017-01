Encontronazo entre un autobús y un torton deja 14 lesionados Redacción

El hecho ocurrió en la autopista Zacatecas-Aguascalientes, a la altura de la cabecera municipal, lugar donde se trasladaron elementos de seguridad y unidades médicas.



El siniestro ocurrió en la autopista Zacatecas-Aguascalientes, a la altura de la cabecera municipal, lugar donde se trasladaron elementos de seguridad y unidades médicas .



Las unidades involucradas son un camión de la empresa TH Premium, con placas G 19 RR 6, con el número económico 362, en el que se transportaban 45 personas, así como un tractocamión de la línea Kenworth.



El autobús se dirigía a la ciudad de Aguascalientes, cuando al pasar por el mencionado tramo carretero impactó de frente contra el camión materialista, dejando fuertes daños en ambas unidades.



Al arribar los socorristas atendieron a 12 de los tripulantes, los cuales por fortuna lograron ser estabilizados en el sitio, en tanto que dos de ellos fueron trasladados al hospital del municipio de Cosío, Aguascalientes, debido a que fueron los que resultaron con mayores lesiones.



El lugar fue abanderado por los agentes policiacos para evitar otro percance similar, mientras los autoridades viales efectuaron el peritaje correspondiente, mismo que aún no concluye, ya que no se sabe con precisión las causas, aunque se presume una de las unidades invadió el carril contrario y ocasionó el accidente.



camionazo

tráiler

torton

seguridad