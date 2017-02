Encuentran a interno muerto en el Cerereso de Cieneguillas Redacción

El hecho se registró a las 7:20 horas, en la Celda 26, Modulo 2, de Procesados, donde estaba el cuerpo de Juan Manuel N., de 22 años de edad, quien al parecer se quitó la vida.



Los custodios del Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) fueron a buscar al interno a su celda, toda vez que no respondió al pase de lista. Al llegar a la misma lo encontraron sin vida en el interior, por lo que dieron parte a sus superiores.



El interno había ingresado el 14 de febrero de 2014 y era originario del municipio de Villanueva, Zacatecas. Purgaba una condena de más de 14 años y dos meses por delitos del Fuero Federal.



Al lugar acudieron Agentes de la Policía Ministerial y personal de los Servicios Periciales, a efecto de recabar los indicios y levantar el cuerpo, para integrar la carpeta de investigación correspondiente.



Aunque hasta el momento se desconoce el móvil del deceso, por los indicios encontrados en el lugar de los hechos no se descarta que se trate de un suicidio.



Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de un interno del CERERESO Varonil de Cieneguillas, en el interior de su celda.

