Encuentran a un hombre sin vida en Pozo de Gamboa

El macabro hallazgo ocurrió este jueves pasadas las 9 de la mañana y de inmediato las fuerzas de seguridad se movilizaron al sitio que les indicaron confirmando el reporte y acordonando el área.



Elementos de la Policía Ministerial llegaron al lugar y precisaron que se trataba de un hombre de entre 30 a 35 años de edad, amarrado de las manos y con impactos de arma de fuego.



El hombre no fue identificado en el momento; vestía pantalón de mezclilla color azul marino y una chamarra casual color azul marino con líneas color blanco en las mangas.



A un lado del cadáver se localizó también una manta firmada por un grupo delincuencial que opera en la entidad según informaron fuentes oficiales.



Personal de los Servicios Periciales llegaron al lugar para recabar los indicios y hacer el levantamiento del cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Forense e integrar la carpeta de investigación.



PÁNUCO.- Pobladores que transitaban por el camino que une a Pozo de Gamboa con la comunidad de Llano Norte, localizaron el cuerpo de un hombre sin vida a un lado de la terracería, y de inmediato lo reportaron a las autoridades.

