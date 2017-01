Encuentran a un hombre sin vida en Zóquite Redacción

redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Tremenda sorpresa se dieron los habitantes de la comunidad de Zóquite, cuando la mañana de este martes encontraron a un hombre sin vida tirado en la calle, víctima de una probable congestión alcohólica.El reporte fue realizado al número de emergencia 911 a las 9 de la mañana, por lo que rápidamente se movilizaron los elementos de la Policía Municipal, al final de la calle Genaro Borrego de dicha comunidad, donde confirmaron la información al dar con cuerpo recostado en la banqueta.Los uniformados notaron que se trataba de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, quien ya no presenta signos vitales y era acompañado de una botella de alcohol industrial etílico, por lo que procedieron con el acordonamiento de la calle en espera de las autoridades ministeriales.Asimismo fuentes oficiales, descartaron que se trate de una muerte relacionada a un hecho violento o relacionado con el crimen organizado, pues no tenían indicios de lesiones de arma de fuego o tortura.Se presume que se trata de un fallecimiento provocado aparentemente por una broncoaspiración, pues varios de los vecinos cercanos mencionan que tenía ya varias horas tomando bebidas embriagantes.Minutos después, arribó el personal de Servicios Periciales, los cuales iniciaron el levantamiento de indicios así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Agregar a favoritos zóquite

