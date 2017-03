Encuentran a un hombre sin vida; estaba colgado Redacción

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), recibieron un reporte vía 911 en el que los alertaba de la presencia de un joven que yacía sin vida en una casa de dicha calle.



El cuerpo estaba colgado y se le apreciaba una cinta en el cuello; no presentaba impactos de bala ni signos de tortura.



Juan José Ríos Gutiérrez, coordinador operativo de la DSP, confirmó la presencia del cadáver e informó que pendía de un andamio de aproximadamente 1.80 metros de altura, cuando la del occiso era de aproximadamente 1.70 metros.



El cuerpo estaba adentro de un cuarto donde se hacían reparaciones, sin embargo, las causas del deceso no fueron precisadas y serán las instancias ministeriales y los Servicios Periciales lo que lleven las investigaciones del hecho del que se maneja como primera hipótesis un suicidio.



El lugar fue acordonado por las corporaciones de seguridad que lo mantuvieron resguardado hasta que el cuerpo de quien posteriormente fue identificado como Adrián Iván de 23 años fue llevado por el Servicio Médico Forense (Semefo), a sus instalaciones para aplicarle el protocolo correspondiente.



